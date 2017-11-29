Бросавший вызов Головкину в костюме Бората ирландец заявил о готовности провести бой в Казахстане

Он считает, что стилистически GGG будет хорошим соперником для него.
Вчера 23:44
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Гари О'Салливан. Фото с сайта irish-boxing.com
Ирландец Гарри О'Салливан (26-2, 18 КО) в интервью Pundit Arena заявил о готовности провести бой с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО).
В мае 2016 года эпатажный О'Салливан уже бросал вызов GGG. Причем сделал это в костюме главного героя из комедии "Борат". Сейчас же О'Салливан заявил о готовности встретиться с Головкиным в Казахстане.
"Люди подумают, что я сумасшедший, но Головкин - это тот соперник, который стилистически подходит мне. Лучше, чем убегающий Билли Джо Сондерс, и чем Крис Юбенк-младший, выбрасывающий слишком много ударов.
Недавно я проверял силу своего удара и оказалось, что мой результат - больше 100 фунтов давления. Этого хватит, чтобы нокаутировать лошадь - что уж говорить о Головкине!
Я бы с радостью отправился в Казахстан, чтобы сразиться с ним. Я съел на этом собаку, на работе спиной к стене. Чем больше вызов, тем сильнее мне это нравится. Я поеду в Мексику и сражусь с "Канело". Есть перчатки - будет путешествие", - заявил О'Салливан.
Следующий бой О'Салливана проведет 16 декабря в канадском Лавале против американца Антуана Дугласа (22-1-1, 16 КО). В главном событии этого вечера британец Билли Джо Сондерс (25-0, 12 КО) будет защищать титул WBO в среднем весе против канадца Давида Лемье (38-3, 33 КО), а в андеркарте выступит казахстанский полусредневес Батыр Джукембаев (10-0, 9 КО).
Последний бой Головкин провел 16 сентября в Лас-Вегасе, когда по итогам 12 раундов с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО) судьи насчитали ничью. Их второй поединок может пройти в 2018 году.
"Канело" уже весной может стать чемпионом WBO. Что делать Головкину?
В мае 2016 года эпатажный О'Салливан уже бросал вызов GGG. Причем сделал это в костюме главного героя из комедии "Борат". Сейчас же О'Салливан заявил о готовности встретиться с Головкиным в Казахстане.
"Люди подумают, что я сумасшедший, но Головкин - это тот соперник, который стилистически подходит мне. Лучше, чем убегающий Билли Джо Сондерс, и чем Крис Юбенк-младший, выбрасывающий слишком много ударов.
Недавно я проверял силу своего удара и оказалось, что мой результат - больше 100 фунтов давления. Этого хватит, чтобы нокаутировать лошадь - что уж говорить о Головкине!
Я бы с радостью отправился в Казахстан, чтобы сразиться с ним. Я съел на этом собаку, на работе спиной к стене. Чем больше вызов, тем сильнее мне это нравится. Я поеду в Мексику и сражусь с "Канело". Есть перчатки - будет путешествие", - заявил О'Салливан.
Следующий бой О'Салливана проведет 16 декабря в канадском Лавале против американца Антуана Дугласа (22-1-1, 16 КО). В главном событии этого вечера британец Билли Джо Сондерс (25-0, 12 КО) будет защищать титул WBO в среднем весе против канадца Давида Лемье (38-3, 33 КО), а в андеркарте выступит казахстанский полусредневес Батыр Джукембаев (10-0, 9 КО).
Последний бой Головкин провел 16 сентября в Лас-Вегасе, когда по итогам 12 раундов с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО) судьи насчитали ничью. Их второй поединок может пройти в 2018 году.
"Канело" уже весной может стать чемпионом WBO. Что делать Головкину?