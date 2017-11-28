Официально объявлено о бое казахстанца Джукембаева в андеркарте вечера Лемье - Сондерс

Его соперником стал американский боксер с 14 досрочными победами в активе.
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Батыр Джукембаев. Фото с сайта rds.ca
Непобежденный казахстанский боксер полусреднего веса Батыр Джукембаев (10-0, 9 КО) узнал соперника по бою в вечере бокса в канадском Лавале, передает корреспондент Vesti.kz. Об этом было объявлено на пресс-конференции, посвященной этому событию.
26-летнему Джукембаеву будет противостоять 22-летний американец Уилберт Лопес (20-8, 14 КО). Поединок рассчитан на восемь раундов.
Вечер бокса в Лавале пройдет 16 декабря на арене Place Bell, которая вмещает 10 300 зрителей. Главным событием станет бой между канадцем Давидом Лемье (38-3, 33 КО) и чемпионом WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (25-0, 12 КО). Всего зрители увидят 12 поединков.
Отметим, что Джукембаев дебютировал на профи-ринге в декабре 2015 года. Все десять боев уроженец города Шу из Жамбылской области провел в Канаде. В апреле 2017 года Джукембаев завоевал первый титул в карьере, став обладателем второстепенного пояса IBO International после победы нокаутом над мексиканцем Косми Риверой (41-24-3, 28 КО).
Дела Джукембаева ведет канадская промоутерская компания Eye of the Tiger Management, которая вместе с американской Golden Boy представляет интересы Лемье.
Расписание боев казахстанских боксеров на декабрь
26-летнему Джукембаеву будет противостоять 22-летний американец Уилберт Лопес (20-8, 14 КО). Поединок рассчитан на восемь раундов.
Вечер бокса в Лавале пройдет 16 декабря на арене Place Bell, которая вмещает 10 300 зрителей. Главным событием станет бой между канадцем Давидом Лемье (38-3, 33 КО) и чемпионом WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (25-0, 12 КО). Всего зрители увидят 12 поединков.
Отметим, что Джукембаев дебютировал на профи-ринге в декабре 2015 года. Все десять боев уроженец города Шу из Жамбылской области провел в Канаде. В апреле 2017 года Джукембаев завоевал первый титул в карьере, став обладателем второстепенного пояса IBO International после победы нокаутом над мексиканцем Косми Риверой (41-24-3, 28 КО).
Дела Джукембаева ведет канадская промоутерская компания Eye of the Tiger Management, которая вместе с американской Golden Boy представляет интересы Лемье.
Расписание боев казахстанских боксеров на декабрь