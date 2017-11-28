Казахстанский боксер выиграл шестой подряд бой за 20 дней в Мексике

Во всех поединках его соперниками были местные бойцы.
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Казахстанский боксер второго полулегкого веса Муса Турсынгалиев одержал шестую победу, сообщает группа "Профи Бокс Казахстана".
В рамках вечера бокса в мексиканском Канкуне Турсынгалиев во втором раунде нокаутировал местного бойца Алехандро Кутьереза.
Для Турсынгалиева этот бой стал шестым за последние 20 дней. На профи-ринге 23-летний уроженец Экибастуза дебютировал 10 ноября, после чего провел еще пять боев. Все поединки состоялись в Мексике, а соперниками были местные боксеры.
При этом в зачет BoxRec вошел пока лишь один бой Турсынгалиева. Ранее эту ситуацию прокомментировал его менеджер Генри Ривалта, а вице-президент Федерации профи-бокса РК Виктор Демьяненко объяснил, какие критерии необходимы, чтобы поединок учитывался на BoxRec.