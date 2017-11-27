"Больше не буду драться ни за какие деньги". Мейвезер опроверг слухи о возвращении на ринг

Ранее сообщалось, что он возобновил тренировки.
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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0, 27 КО) опроверг слухи о возможном возвращении на ринг, сообщает boxingscene.com.
Последний раз он появлялся в ринге в августе этого года, когда возобновил карьеру после двухгодичного простоя ради кассового боя с чемпионом UFC Конором Макгрегором, которого он победил техническим нокаутом в десятом раунде.
"Я счастлив в отставке. Больше не буду драться ни за какие деньги", - сказал Мейвезер-младший.
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Напомним, ранее появилась информация, что Флойд намерен вернуться на ринг и уже тренируется с полной нагрузкой в одном из спортивных залов Лас-Вегаса.