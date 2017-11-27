Головкину посоветовали воздержаться от идеи реванша с "Канело" в Мексике

Их первый бой прошел в Лас-Вегасе и завершился вничью.
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Фото: Las Vegas Review-Journal
Обозреватель портала Boxingnews24.com Аллан Фокс высказал свое мнение по поводу недавнего заявления чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) о готовности провести реванш с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО) на территории соперника.
В частности, Головкин считает, что было бы неплохо провести их второй бой на стадионе "Ацтека" в Мехико, способном вместить вместить свыше 80 тысяч зрителей.
Однако автор считает, что это решение может стоить Головикну очередной победы, если не поражения.
"Головкин выяснил, насколько трудно победить "Канело" в Лас-Вегасе в сентябре этого года на T-Mobile Arena. Судьи насчитали ничью, несмотря на то, что Головкин явно выиграл. При этом одна из судей отдала Альваресу десять раундов. Казалось, что Головкин вообще не имел шансов на победу решением судей.
Желая провести реванш с "Канело" в Мехико, Головкин должен будет рассчитывать на поддержку своих мексиканских фанатов в большом числе. Однако Головкину нет смысла переносить матч-реванш на родину рыжеволосой звезды. Если Головкин считает, что было тяжело победить "Канело" решением судей в Лас-Вегасе, то он может обнаружить, что сделать это в Мексике еще труднее.
Здравый смысл подсказывает, что лучший шанс для Головкина победить "Канело" - это провести реванш в Нью-Йорке, а не в Мехико, Техасе или Лас-Вегасе. Но команда "Канело" вряд ли согласится на это, ведь все эти три города благоволят "Канело". В конечном счете, место проведения матча-реванша будет зависеть от "Канело". Головкин и его промоутер Том Леффлер не смогут использовать свои рычаги, чтобы добиться реванша за пределами Лас-Вегаса. Лучшее, что может сделать Головкин - это удостовериться, что судьям нечего будет сказать в финальном решении.
Головкин может пойти на это, только если будет уверен, что нокаутирует "Канело", не оставив выбора судьям. Однако он не смог сделать этого в их первом поединке, а также в бою с Дэниэлом Джейкобсом", - пишет автор.
В частности, Головкин считает, что было бы неплохо провести их второй бой на стадионе "Ацтека" в Мехико, способном вместить вместить свыше 80 тысяч зрителей.
Однако автор считает, что это решение может стоить Головикну очередной победы, если не поражения.
"Головкин выяснил, насколько трудно победить "Канело" в Лас-Вегасе в сентябре этого года на T-Mobile Arena. Судьи насчитали ничью, несмотря на то, что Головкин явно выиграл. При этом одна из судей отдала Альваресу десять раундов. Казалось, что Головкин вообще не имел шансов на победу решением судей.
Желая провести реванш с "Канело" в Мехико, Головкин должен будет рассчитывать на поддержку своих мексиканских фанатов в большом числе. Однако Головкину нет смысла переносить матч-реванш на родину рыжеволосой звезды. Если Головкин считает, что было тяжело победить "Канело" решением судей в Лас-Вегасе, то он может обнаружить, что сделать это в Мексике еще труднее.
Здравый смысл подсказывает, что лучший шанс для Головкина победить "Канело" - это провести реванш в Нью-Йорке, а не в Мехико, Техасе или Лас-Вегасе. Но команда "Канело" вряд ли согласится на это, ведь все эти три города благоволят "Канело". В конечном счете, место проведения матча-реванша будет зависеть от "Канело". Головкин и его промоутер Том Леффлер не смогут использовать свои рычаги, чтобы добиться реванша за пределами Лас-Вегаса. Лучшее, что может сделать Головкин - это удостовериться, что судьям нечего будет сказать в финальном решении.
Головкин может пойти на это, только если будет уверен, что нокаутирует "Канело", не оставив выбора судьям. Однако он не смог сделать этого в их первом поединке, а также в бою с Дэниэлом Джейкобсом", - пишет автор.