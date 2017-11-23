Сальвадорский боксер умер после боя, не приходя в сознание

Он был нокаутирован 18 ноября в восьмом раунде.
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Фото с сайта elsalvador.com
Как сообщает vRINGe.com, сальвадорский проспект полусреднего веса (до 66,7 кг) Франсиско Pantera Руис (3-1, 0 КО), который был нокаутирован 18 ноября в восьмом раунде поединка таким же проспектом-земляком Рикардо El Diamante Кортесом (5-0-1, 3 КО), 23 ноября был отключен от систем жизнеобеспечения в реанимации столичного Rosales Hospital и умер, не приходя в сознание.
В первом своем восьмираундовом бою Руис после нокаута неудачно упал на настил ринга, ударившись головой. Его в бессознательном состоянии увезли в госпиталь, где провели операцию на головном мозге.
Спустя несколько дней медики сообщили родственникам Франсиско, что шансов на восстановление нет, так как его мозг практически мертв. Было принято решение отключить 24-летнего боксера от систем поддержания жизни.
Так как поединок проходил в рамках вечера бокса от Всемирной боксерской ассоциации KO to Drugs, эта организация и локальный промоутер оплатят похороны бойца, а также помогут деньгами его семье.
В первом своем восьмираундовом бою Руис после нокаута неудачно упал на настил ринга, ударившись головой. Его в бессознательном состоянии увезли в госпиталь, где провели операцию на головном мозге.
Спустя несколько дней медики сообщили родственникам Франсиско, что шансов на восстановление нет, так как его мозг практически мертв. Было принято решение отключить 24-летнего боксера от систем поддержания жизни.
Так как поединок проходил в рамках вечера бокса от Всемирной боксерской ассоциации KO to Drugs, эта организация и локальный промоутер оплатят похороны бойца, а также помогут деньгами его семье.