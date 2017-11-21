Видео досрочной победы казахстанского супертяжеловеса Жана Кособуцкого в Минске

На счету 29-летнего боксера две победы среди профи.
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Жан Кособуцкий. Фото с сайта kstnews.kz
29-летний казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (2-0, 2 КО) выиграл два боя на профессиональном ринге. В Сети появилось видео второй победы отечественного боксера, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок, который проходил в Минске, завершился в четвертом раунде. Казахстанец выиграл у Олега Заблотского из Беларуси техническим нокаутом. Для 30-летнего соперника Кособуцкого это поражение стало пятым в карьере.
Добавим, что в период любительской карьеры супертяжеловес Кособуцкий становился серебряным призером Универсиады в Казани в 2013 году. Также он трижды выигрывал чемпионат Казахстана (2010, 2012 и 2013).
Поединок, который проходил в Минске, завершился в четвертом раунде. Казахстанец выиграл у Олега Заблотского из Беларуси техническим нокаутом. Для 30-летнего соперника Кособуцкого это поражение стало пятым в карьере.
Добавим, что в период любительской карьеры супертяжеловес Кособуцкий становился серебряным призером Универсиады в Казани в 2013 году. Также он трижды выигрывал чемпионат Казахстана (2010, 2012 и 2013).