Казахстанский супертяжеловес Кособуцкий одержал вторую победу нокаутом на профи-ринге

Свой второй бой 29-летний спортсмен провел в Беларуси.
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29-летний казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (2-0, 2 КО) выиграл досрочно второй бой в профессиональной карьере, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок, который проходил в Минске, завершился в четвертом раунде: казахстанец выиграл у Олега Заблотского из Беларуси техническим нокаутом. Для 30-летнего соперника Кособуцкого это поражение стало пятым в карьере.
Жан Кособуцкий дебютировал на профессиональном ринге в сентябре текущего года и техническим нокаутом в первом раунде выиграл у Эдгарса Калнарса из Латвии.
Что касается продолжения карьеры казахстанца, то ранее Кособуцкий рассказал о планах провести следующий бой в Санкт-Петербурге в декабре текущего года.
Добавим, что в период любительской карьеры супертяжеловес Жан Кособуцкий становился серебряным призером Универсиады в Казани в 2013 году. Также он трижды выигрывал чемпионат Казахстана (2010, 2012 и 2013).