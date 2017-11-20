Как двукратный призер Олимпиад из Казахстана готовится к третьему бою на профи-ринге

На счету Ивана Дычко две досрочные победы.
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27-летний супертяжеловес Иван Дычко (2-0, 2 КО) 1 декабря в США проведет свой третий поединок на профи-ринге. Тренер казахстанского боксера Дерек Сантос-Россарио предоставил Vesti.kz видео подготовки к предстоящему поединку.
Свою подготовку к шестираундовому поединку с 32-летним американцем Ламарко Эллисом Дычко проводит в одном из тренировочных залов города Киссими (США, штат Флорида).
На декабрь у Дычко запланирован еще один бой. В числе возможных дат значатся 9 или 16 декабря.
Напомним, дебют 27-летнего казахстанца в профи-боксе состоялся 29 сентября в Далласе, США. Дычко в этом поединке уже в первом раунде нокаутировал американца Эйбура Райта. А 13 октября казахстанец выиграл свой второй поединок в профи-боксе, и вновь досрочно. Соперником Дычко в этот раз был другой американец - Родригес Кейдж.