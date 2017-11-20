Стал известен соперник Ивана Дычко по третьему бою на профи-ринге

Возвращение казахстанского супертяжа на ринг намечено на 1 декабря в Тампе.
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Иван Дычко. Кадр с видео на Dailymotion
Стал известен соперник казахстанского боксера-супертяжеловеса Ивана Дычко (2-0, 2 КО) по третьему бою на профессиональном ринге, передает корреспондент Vesti.kz.
Ранее сообщалось, что 27-летний Дычко вернется на ринг 1 декабря. По информации BoxRec.com, соперником казахстанца станет 32-летний американец Ламарко Эллис. В активе последнего две победы (1 КО) при четырех поражениях.
Сам бой пройдет в Тампе (Флорида, США). Формат поединка - шесть раундов.
Добавим, что у Дычко на декабрь запланирован еще один бой. В числе возможных дат 9 или 16 декабря.
Ранее сообщалось, что 27-летний Дычко вернется на ринг 1 декабря. По информации BoxRec.com, соперником казахстанца станет 32-летний американец Ламарко Эллис. В активе последнего две победы (1 КО) при четырех поражениях.
Сам бой пройдет в Тампе (Флорида, США). Формат поединка - шесть раундов.
Добавим, что у Дычко на декабрь запланирован еще один бой. В числе возможных дат 9 или 16 декабря.