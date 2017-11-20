Президент IBO назвал своего фаворита в реванше между Головкиным и "Канело"

Их первый бой состоятся в Лас-Вегасе в сентябре и завершился вничью.
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Головкин и Альварес. Фото: HBO Boxing
Президент Международной боксерской организации (IBO) Эд Левин назвал своего фаворита в реванше между чемпионом организации в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО).
"Очевидно, я отдаю предпочтение Геннадию. Многие считают, что он стареет и в связи с этим утратил некоторые навыки, но только не я. Сомневаюсь, что "Канело" существенно улучшится к реваншу. Думаю, для "Канело" единственный шанс побить Головкина - это быть более агрессивным. Но если он будет драться в такой манере, то окажется в беде - это будет только на руку Головкину. Не думаю, что второй бой получится другим, за исключением явной победы Головкина", - сказал Левин в интервью On The Ropes Boxing Radio.
Их первый бой состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Этот результат позволил Головкину, владеющему также поясами WBA (Super), WBC и IBF в среднем весе, защитить титулы, но прервал победную серию.
На данный момент стороны ведут переговоры о реванше, который ожидается в мае следующего года. На право принять его претендуют три города, в том числе Лас-Вегас.
"Очевидно, я отдаю предпочтение Геннадию. Многие считают, что он стареет и в связи с этим утратил некоторые навыки, но только не я. Сомневаюсь, что "Канело" существенно улучшится к реваншу. Думаю, для "Канело" единственный шанс побить Головкина - это быть более агрессивным. Но если он будет драться в такой манере, то окажется в беде - это будет только на руку Головкину. Не думаю, что второй бой получится другим, за исключением явной победы Головкина", - сказал Левин в интервью On The Ropes Boxing Radio.
Их первый бой состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Этот результат позволил Головкину, владеющему также поясами WBA (Super), WBC и IBF в среднем весе, защитить титулы, но прервал победную серию.
На данный момент стороны ведут переговоры о реванше, который ожидается в мае следующего года. На право принять его претендуют три города, в том числе Лас-Вегас.