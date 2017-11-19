Экс-претендент на титул чемпиона мира начал переговоры о бое с Канатом Исламом

Казахстанец возглавляет рейтинг WBA в первом среднем весе.
Вчера 19:32
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Канат Ислам. Фото: roundbyroundboxing.com
Британский боксер первого среднего веса Килрейн Келли (23-1, 9 КО) сообщил корреспонденту Vesti.kz о том, что его команда ведет переговоры о бое с представителями казахстанца Каната Ислама (25-0, 20 КО), выступающего в той же категории.
"Я знаю, что моя команда ведет переговоры с Деннисом Хоганом. Лиамом Смитом и Канатом Исламом. Сейчас они выбирают лучший вариант. Я готов сражаться с кем угодно. Мой приоритет - бой за вакантный титул WBO. В любом случае мне интересны все эти боксеры. Я хотел бы встретиться с Исламом. Он фантастический боксер. Жесткий и квалифицированный боец из боксерской страны - Казахстана.
Я думаю, что мне по силам его побить. Если бой имеет смысл, я готов сражаться. Все будут решать мои менеджеры, но я не боюсь путешествовать. Если будет необходимо, я готов к поездке в Казахстан", - отметил Килрейн.
25-летний британец занимает шестую строчку в рейтинге WBO. Он провел 24 боя, одержав 23 победы, из которых девять досрочные. Единственное поражение в карьере произошло в декабре 2015 года в титульном бою за пояс WBO в первом среднем весе против его соотечественника Лиама Смита (26-1-1, 14 КО), который победил техническим нокаутом в седьмом раунде.
Ранее британский журналист спортивного сайта MMA Plus Бен Смит оценил вероятность боя Ислама и Смита.
Сейчас в своем дивизионе Ислам возглавляет рейтинг WBA и входит в ТОП-3 по версиям WBO и IBF. На счету казахстанца второстепенные пояса WBO NABO и WBA Inter-Continental в первом среднем весе. В последнем поединке, прошедшем 9 сентября этого года в Астане, Ислам нокаутировал канадца Брэндона Кука (18-1, 11 КО).
"Я знаю, что моя команда ведет переговоры с Деннисом Хоганом. Лиамом Смитом и Канатом Исламом. Сейчас они выбирают лучший вариант. Я готов сражаться с кем угодно. Мой приоритет - бой за вакантный титул WBO. В любом случае мне интересны все эти боксеры. Я хотел бы встретиться с Исламом. Он фантастический боксер. Жесткий и квалифицированный боец из боксерской страны - Казахстана.
Я думаю, что мне по силам его побить. Если бой имеет смысл, я готов сражаться. Все будут решать мои менеджеры, но я не боюсь путешествовать. Если будет необходимо, я готов к поездке в Казахстан", - отметил Килрейн.
25-летний британец занимает шестую строчку в рейтинге WBO. Он провел 24 боя, одержав 23 победы, из которых девять досрочные. Единственное поражение в карьере произошло в декабре 2015 года в титульном бою за пояс WBO в первом среднем весе против его соотечественника Лиама Смита (26-1-1, 14 КО), который победил техническим нокаутом в седьмом раунде.
Ранее британский журналист спортивного сайта MMA Plus Бен Смит оценил вероятность боя Ислама и Смита.
Сейчас в своем дивизионе Ислам возглавляет рейтинг WBA и входит в ТОП-3 по версиям WBO и IBF. На счету казахстанца второстепенные пояса WBO NABO и WBA Inter-Continental в первом среднем весе. В последнем поединке, прошедшем 9 сентября этого года в Астане, Ислам нокаутировал канадца Брэндона Кука (18-1, 11 КО).