Головкин встретил бывшего соперника в самолете по пути в Мехико

Боксеры встречались друг с другом в 2013 году.
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Головкин и Росадо. Фото: USA TODAY Sports
Экс-претендент на чемпионский титул в среднем весе американский боксер Габриэль Росадо встретил своего бывшего соперника - чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина - в самолете по пути в Мехико.
Об этом сам Росадо сообщил в своем твиттере, добавив, что ему было приятно встретится с Головкиным и его промоутером Томом Леффлером и тренером Абелем Санчесом.
"Было приятно увидеть во время посадки Головкина, Леффлера и Санчеса на одном рейсе. Мир тесен", - написал Росадо.
Ответ Леффлера не заставил себя ждать: "Всегда приятно видеть тебя, Гэйб. Ты был одним из первых, кто вышел на ринг и не побоялся подраться с Головкиным, когда другие чемпионы воздержались".
Напомним, Росадо встречался с Головкиным в январе 2013 года. Американец проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде.
Ранее сообщалось, что Головкин посетит Мехико, чтобы сделать пожертвование в фонд помощи пострадавшим от мощного землетрясения.
Об этом сам Росадо сообщил в своем твиттере, добавив, что ему было приятно встретится с Головкиным и его промоутером Томом Леффлером и тренером Абелем Санчесом.
"Было приятно увидеть во время посадки Головкина, Леффлера и Санчеса на одном рейсе. Мир тесен", - написал Росадо.
Ответ Леффлера не заставил себя ждать: "Всегда приятно видеть тебя, Гэйб. Ты был одним из первых, кто вышел на ринг и не побоялся подраться с Головкиным, когда другие чемпионы воздержались".
Напомним, Росадо встречался с Головкиным в январе 2013 года. Американец проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде.
Ранее сообщалось, что Головкин посетит Мехико, чтобы сделать пожертвование в фонд помощи пострадавшим от мощного землетрясения.
Boarding plane to Mexico City, nice to see @TomLoeffler1 @abelthesummit @GGGBoxing on same flight. #Boxing #SmallWorld— Gabriel Rosado (@KingGabRosado) 19 ноября 2017 г.
Always good to see you Gabe! You were one of the first ones to step up, not afraid to fight GGG when the Champions wouldn’t #Classact #BigHeart https://t.co/K7TN0SpBC6— Tom Loeffler (@TomLoeffler1) 19 ноября 2017 г.