Экс-боец UFC увидел в вызове Де Ла Хойи подготовку реванша Мейвезер - МакГрегор

Ранее Оскар заявил, что готов вернуться на ринг ради боя с ирландцем.
18 ноября 19:39
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Коллаж Mirror
Известный боец смешанных единоборств и бывший претендент на титул UFC Чел Соннен прокомментировал готовность экс-чемпиона мира по боксу Оскара Де Ла Хойи (39-6, 30 КО) провести бой с чемпионом UFC Конором МакГрегором (0-1), сообщает "Чемпионат".
Ранее Де Ла Хойя заявил, что даже спустя десять лет нокаутирует ирландца за два раунда, поэтому готов вернуться на ринг для встречи с ним. По мнению Соннена, это заявление лишь готовит почву для реванша между МакГрегором и Флойдом Мейвезером (50-0, 27 КО).
"Вдруг откуда не возьмись появляется Оскар Де Ла Хойя и говорит, что тренируется, чтобы драться с МакГрегором. Это странно, этого никто не ждал. Не думаю, что мы увидим Конора на боксерском ринге до тех пор, пока Мейвезер не потратит свои деньги. Это произойдет. Да, займет пару лет, но мы увидим второй бой Мейвезера и МакГрегора", - пишет Соннен в своем блоге.
Напомним, бой Мейвезер - МакГрегор проходил в августе по правилам бокса и завершился в десятом раунде. После этой победы Мейвезер заявил, что теперь окончательно завершил карьеру в боксе.
Ранее Де Ла Хойя заявил, что даже спустя десять лет нокаутирует ирландца за два раунда, поэтому готов вернуться на ринг для встречи с ним. По мнению Соннена, это заявление лишь готовит почву для реванша между МакГрегором и Флойдом Мейвезером (50-0, 27 КО).
"Вдруг откуда не возьмись появляется Оскар Де Ла Хойя и говорит, что тренируется, чтобы драться с МакГрегором. Это странно, этого никто не ждал. Не думаю, что мы увидим Конора на боксерском ринге до тех пор, пока Мейвезер не потратит свои деньги. Это произойдет. Да, займет пару лет, но мы увидим второй бой Мейвезера и МакГрегора", - пишет Соннен в своем блоге.
Напомним, бой Мейвезер - МакГрегор проходил в августе по правилам бокса и завершился в десятом раунде. После этой победы Мейвезер заявил, что теперь окончательно завершил карьеру в боксе.