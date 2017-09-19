Деревянченко прокомментировал возможность организации боя с Головкиным

Украинский боксер является обязательным претендентом на титул Triple G.
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31-летний украинский боксер-профессионал Сергей Деревянченко (11-0, 9 КО) прокомментировал в беседе с корреспондентом Vesti.kz возможность организации поединка с 35-летним казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО).
- Есть информация, что Международная боксерская федерация (IBF) может обязать в декабре Геннадия Головкина защищать чемпионский пояс по их версии в среднем весе, и соперником можете стать Вы. Как Вы относитесь к такому варианту?
- Я отношусь положительно - это для меня шанс. Но моя сторона, мой менеджер... Никаких переговоров пока не было. И говорить об этом... Да, пишут такое разные ресурсы, я тоже читал. Читал и интервью Головкина и его команды. Они хотят организовать бой с Сондерсом, потом хотят бой с Котто.
Я думаю, если у них не получится ни с кем договориться, то, может быть, и будет бой.
- Сергей, вне зависимости от организации боя в декабре с Головкиным, какие у Вас планы?
- Я бы тоже хотел побоксировать. Чтобы не было простоя. Если не договорятся... Буду говорить со своей, чтобы организовали бой в декабре-январе. Это хорошие даты. Соперников, естественно, пока не знаю.
Кто должен стать следующим соперником Геннадия Головкина?
Напомним, что Деревянченко в конце августа победил в Майами багамского боксера Туреано Джонсона в поединке-элиминаторе и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира IBF в среднем весе, которым владеет Головкин.
Ранее украинца включили в список претендентов на поединок с Головкиным в декабре 2017 года, которым казахстанец завершит выступления в этом году.