Кто должен стать следующим соперником Геннадия Головкина?

Пока неизвестно, когда казахстанец вернется на ринг.
Ссылки по теме:
- "Головкин доволен". Беленький рассказал о роли судьи Берд, любопытных условиях контракта и подвел итоги боя с "Канело"
- Судья, отдавшая победу "Канело" в бою с Головкиным, объяснила критерии судейства
- Мгновение радости и разочарования, или как "фанаты" Альвареса отреагировали на его коронный удар в бою с Головкиным
Vesti.kz решили узнать у своих читателей, кого бы они хотели видеть следующим соперником казахстанца Геннадия Головкина.
Головкин - Альварес II. На какой арене должен состояться реванш?
Ранее сайт Boxing News And Views составил список из пяти кандидатов на следующий бой с казахстанским боксером. Так, Головкину предлагают провести объединительный бой с обладателем титула WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (25-0, 12 КО). Последний, к слову, уже бросил вызов казахстанцу, предложив провести поединок в декабре. Отметим, что Головкину как раз не хватает этого пояса, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в среднем весе.
Билли Джо Сондерс в бою за звание абсолюта
Имеются и варианты с боями против обязательных претендентов в лице американца Джермалла Чарло (26-0, 20 КО) и украинца Сергея Деревянченко (11-0, 9 КО) по линиям WBC и IBF соответственно.
Претенденты: американец Джермалл Чарло по линии WBC и украинец Сергей Деревянченко по линии IBF
Также в список вошел поединок с пуэрториканцем Мигелем Котто (41-5, 33 КО), который ранее объявил о том, что бой в декабре станет для него последним в карьере, а также выразил желание встретиться с победителем противостояния Головкин - Альварес.
Мигель Котто и его желание
И наконец, по мнению издания, Головкин может дождаться реванша с "Канело", который, как ожидается, состоится в мае следующего года.
Реванш с Саулем "Канело" Альваресом
Также сейчас на слуху следующие варианты: реванш с американцем Дэниэлом Джейкобсом, Хулио Сезар Чавес-младший, который недавно заявил о готовности провести поединок, а также британец Крис Юбенк-младший. Отдать свой голос можно здесь.
Напомним, что Головкин и "Канело" завершили бой вничью. Поединок, который состоялся 17 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Берд отдала победу мексиканцу со счетом 118-110, другой судья - казахстанцу со счетом 115-113, третий выставил ничейные оценки - 114-114. Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес
Фото с сайтов bbc.com (1), fightnews.ru (2), ringside24.com (3), pinterest.com (4), Reuters (5).