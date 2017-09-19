По моим подсчетам, Головкин выиграл в два очка, но победить "Канело" в США очень трудно - Фредди Роуч

По его мнению, ничья была нужна для реванша.
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Фредди Роуч. Фото: Yahoo Sports
Известный тренер по боксу Фредди Роуч прокомментировал недавний поединок между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Отличный бой, результат очень близкий. По моим подсчетам, Головкин выиграл с отрывом в два очка. Альварес двигался немного больше, чем я ожидал, и показал отличную форму. В этом бою мы видели много красивых ударов и соперники показали, что каждый из них обладает крепким подбородком.
Ничья была нужна для повторного поединка. Что касается решения судей, то победить "Канело" в США очень трудно", - приводит слова Роуча BoxingScene.com.
Ранее эту тему затронул чемпион мира в первом среднем весе по версиям WBA и IBO кубинец Эрисланди Лара (24-2-2, 14 КО), который встречался с Альваресом в 2014 году также в Лас-Вегасе и проиграл тому раздельным решением судей. Лара советовал Головкину завершить поединок досрочно, поскольку казахстанцу не отдадут победу решением.
В итоге, так и вышло. Головкин и Альварес не смогли определить победителя по итогам 12 раундов, отбоксировав вничью. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118-110, второй поставил 115-113 в пользу казахстанца, а третий выставил ничью 114-114.
После боя главной темой обсуждения стала карточка Аделаиды Берд, которая и отдала победу Альваресу. Однако позже внимание общественности переключилось и на третьего судью Дона Треллу, который насчитал ничью.
"Отличный бой, результат очень близкий. По моим подсчетам, Головкин выиграл с отрывом в два очка. Альварес двигался немного больше, чем я ожидал, и показал отличную форму. В этом бою мы видели много красивых ударов и соперники показали, что каждый из них обладает крепким подбородком.
Ничья была нужна для повторного поединка. Что касается решения судей, то победить "Канело" в США очень трудно", - приводит слова Роуча BoxingScene.com.
Ранее эту тему затронул чемпион мира в первом среднем весе по версиям WBA и IBO кубинец Эрисланди Лара (24-2-2, 14 КО), который встречался с Альваресом в 2014 году также в Лас-Вегасе и проиграл тому раздельным решением судей. Лара советовал Головкину завершить поединок досрочно, поскольку казахстанцу не отдадут победу решением.
В итоге, так и вышло. Головкин и Альварес не смогли определить победителя по итогам 12 раундов, отбоксировав вничью. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118-110, второй поставил 115-113 в пользу казахстанца, а третий выставил ничью 114-114.
После боя главной темой обсуждения стала карточка Аделаиды Берд, которая и отдала победу Альваресу. Однако позже внимание общественности переключилось и на третьего судью Дона Треллу, который насчитал ничью.