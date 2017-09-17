Не хочу жаловаться, но если Альваресу дали ничью, то я победил Головкина - Джейкобс

Он заявил, что счет 118-110 выставили ради реванша.
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Бой Головкин - Джейкобс. Фото USA Today
Американский боксер Дэниэл Джейкобс (31-2, 29 КО) в интервью BoxingScene раскритиковал решение судей в бою между казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО).
По итогам 12 раундов поединка была зафиксирована ничья. Причем судья Аделаида Берд дала счет 118-110 в пользу Альвареса, из-за чего Атлетическая комиссия Невады отстранила ее от работа на больших боях.
Сам Джейкобс в последний раз выходил на ринг в марте. Тогда в Нью-Йорке он единогласным решением проиграл Головкину, но американец стал первым боксером, который продержался против GGG все 12 раундов.
"Я думаю, что Головкин выиграл бой против Альвареса, - цитирует Джейкобса "Чемпионат". - Я не хочу казаться парнем, который много жалуется, но некоторые вещи столь тверды, что вам сложно о них не говорить. Если Альварес получил ничью в этом бою, то я должен был победить.
Вот почему я всегда подчеркивал, что они жаждали организовать этот бой и хотели извлечь из него выгоду. И счет 118:110 указывает на то, что они хотят это сделать снова… Я всегда считал, что это политика".
Отметим, что Джейкобс во время боя Головкин - Альварес вел прямой эфир на своей странице в Instagram. Слушая решение судей, американец не смог сдержать удивления. Он также заявил, что Альварес не заслужил ничью.
По итогам 12 раундов поединка была зафиксирована ничья. Причем судья Аделаида Берд дала счет 118-110 в пользу Альвареса, из-за чего Атлетическая комиссия Невады отстранила ее от работа на больших боях.
Сам Джейкобс в последний раз выходил на ринг в марте. Тогда в Нью-Йорке он единогласным решением проиграл Головкину, но американец стал первым боксером, который продержался против GGG все 12 раундов.
"Я думаю, что Головкин выиграл бой против Альвареса, - цитирует Джейкобса "Чемпионат". - Я не хочу казаться парнем, который много жалуется, но некоторые вещи столь тверды, что вам сложно о них не говорить. Если Альварес получил ничью в этом бою, то я должен был победить.
Вот почему я всегда подчеркивал, что они жаждали организовать этот бой и хотели извлечь из него выгоду. И счет 118:110 указывает на то, что они хотят это сделать снова… Я всегда считал, что это политика".
Отметим, что Джейкобс во время боя Головкин - Альварес вел прямой эфир на своей странице в Instagram. Слушая решение судей, американец не смог сдержать удивления. Он также заявил, что Альварес не заслужил ничью.