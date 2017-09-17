Менеджер Альвареса оценил на "десятку" его выступление и высказался о реванше с Головкиным

По его словам, мексиканец ушел с чистым лицом, что касается защиты.
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Фото: boxingscene.com
Хосе Рейносо, менеджер экс-чемпиона мира в двух весовых категориях мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО), остался доволен выступлением своего подопечного в прошедшем бою с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО).
"Я ставлю Саулю "десятку", потому что он не был фаворитом, но провел великолепный бой. Что касается его защиты, то он ушел с чистым лицом. Я очень доволен его выступлением, но больше всего доволен самим поединком. Я и моя команда очень счастливы тем, что было достигнуто. Перед нами был непобежденный чемпион, очень сильный, предсказывали, что он нокаутирует Сауля. В конце концов мы счастливы тем, что произошло в бою, и мы продолжим работу", - сказал Рейносо в интервью ESPN Deportes.
Также менеджер "Канело" отметил, что дата реванша с Головкиным пока не определена. По его словам, мексиканец выйдет на ринг в мае и сентябре 2018 года, но обсуждать кандидатуры соперников они будут только после заслуженного отдыха.
"Совершенно точно Сауль не будет проводить еще один бой в этом году, он вернется на ринг в мае. Мы ничего еще не обсуждали с Golden Boy. После заслуженного отдыха и после назначения встречи с Golden Boy мы обсудим, что будет лучше для карьеры Сауля. Хорошо то, что у Сауля много возможностей. Средний вес становится интереснее, а главное то, что он прекрасно выступил в своем первом бою в новой весовой категории".
При этом промоутеры Головкина и Альвареса заявили о том, готовы начать переговоры о реванше, который, как ожидается, состоится в мае 2018 года.
В то же время казахстанец планирует вернуться на ринг уже в декабре, но в команде мексиканца советуют Головкину воздержаться от этих планов. Промоутер "Канело" опасается, что GGG может "травмироваться или проиграть в этом промежуточном бою".
"Я ставлю Саулю "десятку", потому что он не был фаворитом, но провел великолепный бой. Что касается его защиты, то он ушел с чистым лицом. Я очень доволен его выступлением, но больше всего доволен самим поединком. Я и моя команда очень счастливы тем, что было достигнуто. Перед нами был непобежденный чемпион, очень сильный, предсказывали, что он нокаутирует Сауля. В конце концов мы счастливы тем, что произошло в бою, и мы продолжим работу", - сказал Рейносо в интервью ESPN Deportes.
Также менеджер "Канело" отметил, что дата реванша с Головкиным пока не определена. По его словам, мексиканец выйдет на ринг в мае и сентябре 2018 года, но обсуждать кандидатуры соперников они будут только после заслуженного отдыха.
"Совершенно точно Сауль не будет проводить еще один бой в этом году, он вернется на ринг в мае. Мы ничего еще не обсуждали с Golden Boy. После заслуженного отдыха и после назначения встречи с Golden Boy мы обсудим, что будет лучше для карьеры Сауля. Хорошо то, что у Сауля много возможностей. Средний вес становится интереснее, а главное то, что он прекрасно выступил в своем первом бою в новой весовой категории".
При этом промоутеры Головкина и Альвареса заявили о том, готовы начать переговоры о реванше, который, как ожидается, состоится в мае 2018 года.
В то же время казахстанец планирует вернуться на ринг уже в декабре, но в команде мексиканца советуют Головкину воздержаться от этих планов. Промоутер "Канело" опасается, что GGG может "травмироваться или проиграть в этом промежуточном бою".