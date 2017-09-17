Команда "Канело" призвала Головкина воздержаться от проведения промежуточного боя до их реванша

Ранее сообщалось, что GGG планирует вернуться на ринг в декабре.
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Эриг Гомес, Маурисио Сулейман и Том Леффлер (слева направо). Фото: SoloBoxeo
Представители чемпиона мира мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и претендента на его титулы мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО) готовы начать переговоры о повторном поединке, который состоится в следующем году. Об этом сообщает AllBoxing.Ru со ссылкой на ESPN.
"Я разговаривал с Оскаром Де Ла Хоей в воскресенье и в понедельник, - сказал президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес. - И мы считаем, что самое лучшее, это сразу провести реванш. В этом заинтересованы все, нам нужно просто все обсудить".
Том Леффлер, промоутер Головкина, тоже готов к переговорам, он отметил, что если реванш состоится в мае 2018, то они не будут организовывать промежуточный поединок.
"Приоритет для Геннадия - это реванш, - сказал Леффлер. - Мы встретимся с Golden Boy и обсудим, как мы можем осуществить это. Если реванш будет возможен в мае, Геннадий подождет до мая. Если "Канело" не согласится на реванш в мае, тогда мы не сможем ждать и организуем промежуточный бой перед реваншем".
Гомес подтвердил, что Головкин имеет право на промежуточный поединок, но, по его мнению, это было бы нежелательно. "Я бы предпочел, чтобы мы сразу перешли к проведению реванша, мне очень не нравится перспектива, что Головкин может травмироваться или проиграть в этом промежуточном бою. Я против, но это не мне решать", - сказал Гомес.
Ранее сообщалось, что Головкин планирует вернуться на ринг в декабре, тогда как Альварес решил взять перерыв до весны. Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс уже бросил вызов казахстанскому боксеру, предложив провести бой в конце года.
Напомним, первый бой Головкина и Альвареса, прошедший утром 17 сентября в Лас-Вегасе и установивший рекорд посещаемости на T-Mobile Arena, завершился вничью. После поединка оба боксера заявили о готовности провести реванш, который, как ожидается, состоится в мае 2018 года.
Между тем популярная испанская газета Marca.com опубликовала предварительные данные относительно выручки от продажи платных трансляций (PPV) на бой Головкина и Альвареса. Подробнее можно прочитать здесь.
"Я разговаривал с Оскаром Де Ла Хоей в воскресенье и в понедельник, - сказал президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес. - И мы считаем, что самое лучшее, это сразу провести реванш. В этом заинтересованы все, нам нужно просто все обсудить".
Том Леффлер, промоутер Головкина, тоже готов к переговорам, он отметил, что если реванш состоится в мае 2018, то они не будут организовывать промежуточный поединок.
"Приоритет для Геннадия - это реванш, - сказал Леффлер. - Мы встретимся с Golden Boy и обсудим, как мы можем осуществить это. Если реванш будет возможен в мае, Геннадий подождет до мая. Если "Канело" не согласится на реванш в мае, тогда мы не сможем ждать и организуем промежуточный бой перед реваншем".
Гомес подтвердил, что Головкин имеет право на промежуточный поединок, но, по его мнению, это было бы нежелательно. "Я бы предпочел, чтобы мы сразу перешли к проведению реванша, мне очень не нравится перспектива, что Головкин может травмироваться или проиграть в этом промежуточном бою. Я против, но это не мне решать", - сказал Гомес.
Ранее сообщалось, что Головкин планирует вернуться на ринг в декабре, тогда как Альварес решил взять перерыв до весны. Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс уже бросил вызов казахстанскому боксеру, предложив провести бой в конце года.
Напомним, первый бой Головкина и Альвареса, прошедший утром 17 сентября в Лас-Вегасе и установивший рекорд посещаемости на T-Mobile Arena, завершился вничью. После поединка оба боксера заявили о готовности провести реванш, который, как ожидается, состоится в мае 2018 года.
Между тем популярная испанская газета Marca.com опубликовала предварительные данные относительно выручки от продажи платных трансляций (PPV) на бой Головкина и Альвареса. Подробнее можно прочитать здесь.