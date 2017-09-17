Команда "Канело" призвала Головкина воздержаться от проведения промежуточного боя до их реванша

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Ганновер 96 Кельн 19:30
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Акжайык Атырау 18:00
Кайрат Ордабасы 20:00
Актобе Тобол 20:00
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Акжайык Шахтер
Окжетпес Атырау
Ордабасы Иртыш
Актобе Кайсар
Кайрат Тобол 20:00
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Жетысу Кыран
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Наполи Фейеноорд 00:45
Боруссия Д Реал М 00:45
АПОЕЛ Тоттенхэм 00:45
Севилья Марибор 00:45
Спартак М Ливерпуль 00:45
Бешикташ РБ Лейпциг 00:45
ФК Монако Порту 00:45
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Нюрнберг Бохум 00:30
Бохум Ингольштадт 04 17:30
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Авангард СКА 19:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Йокерит ЦСКА 21:30
Трактор Нефтехимик 20:00
Металлург Мг Салават Юлаев 20:00
Авангард Локомотив 17:00
Барыс Динамо М 17:00
Спартак Куньлунь Ред Стар 20:00
Трактор Ак Барс 17:30
Барыс СКА 19:30
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Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
Сарыарка Металлург Нк 19:00
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Астана Бейбарыс 19:00
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Номад Кулагер 13:00
Астана Бейбарыс 17:00
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Арлан Номад
Астана Кулагер
Арлан Номад
Астана Кулагер
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Снежные Барсы (мол) Омские Ястребы (мол) 17:00
Алтай (мол) УК Белые Медведи (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Омские Ястребы (мол) 19:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
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Кайрат Аят 16:00
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Азербайджан Казахстан
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Индивидуальная гонка. Финалы 17:05
Групповая гонка. Финалы 14:05
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Динамо ЦСП Крылатское (фарм) Астана 15:40
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Недовесов Башич 14:00
Стаховский Попко 14:00
Янковиц Бублик 17:00
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Китай Фиджи 15:00
Австралия Китайский Тайбей 18:00
Фиджи Австралия 15:00
Казахстан Китай 18:00
Китайский Тайбей Фиджи 15:00
Австралия Казахстан 18:00
Китай Австралия 15:00
Казахстан Китайский Тайбей 18:00
Китайский Тайбей Китай 15:00
Фиджи Казахстан 18:00
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Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Моно Вампир Чокс-То-Гоу 12:30
Сарейет Рамалла Петрохим 19:45
Астана Сарейет Рамалла 12:30
Петрохим Моно Вампир 17:30
Моно Вампир Астана 14:45
Чокс-То-Гоу Петрохим 19:45
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Узбечка СК Индия 20:00
Алматы Иле 15:00
Ларестан Узбечка 17:00
АГМК СК Индия 19:00
СК Индия Алматы 15:00
Иле Ларестан 17:00
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Обсуждаемые

Головкин - Альварес II. На какой арене должен состояться реванш?

Команда "Канело" призвала Головкина воздержаться от проведения промежуточного боя до их реванша

Ранее сообщалось, что GGG планирует вернуться на ринг в декабре.

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12 Комментариев
Эриг Гомес, Маурисио Сулейман и Том Леффлер (слева направо). Фото: SoloBoxeo
Эриг Гомес, Маурисио Сулейман и Том Леффлер (слева направо). Фото: SoloBoxeo
Представители чемпиона мира мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и претендента на его титулы мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО) готовы начать переговоры о повторном поединке, который состоится в следующем году. Об этом сообщает AllBoxing.Ru со ссылкой на ESPN.

"Я разговаривал с Оскаром Де Ла Хоей в воскресенье и в понедельник, - сказал президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес. - И мы считаем, что самое лучшее, это сразу провести реванш. В этом заинтересованы все, нам нужно просто все обсудить".

Том Леффлер, промоутер Головкина, тоже готов к переговорам, он отметил, что если реванш состоится в мае 2018, то они не будут организовывать промежуточный поединок.

"Приоритет для Геннадия - это реванш, - сказал Леффлер. - Мы встретимся с Golden Boy и обсудим, как мы можем осуществить это. Если реванш будет возможен в мае, Геннадий подождет до мая. Если "Канело" не согласится на реванш в мае, тогда мы не сможем ждать и организуем промежуточный бой перед реваншем".

Гомес подтвердил, что Головкин имеет право на промежуточный поединок, но, по его мнению, это было бы нежелательно. "Я бы предпочел, чтобы мы сразу перешли к проведению реванша, мне очень не нравится перспектива, что Головкин может травмироваться или проиграть в этом промежуточном бою. Я против, но это не мне решать", - сказал Гомес.

Ранее сообщалось, что Головкин планирует вернуться на ринг в декабре, тогда как Альварес решил взять перерыв до весны. Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс уже бросил вызов казахстанскому боксеру, предложив провести бой в конце года.

Напомним, первый бой Головкина и Альвареса, прошедший утром 17 сентября в Лас-Вегасе и установивший рекорд посещаемости на T-Mobile Arena, завершился вничью. После поединка оба боксера заявили о готовности провести реванш, который, как ожидается, состоится в мае 2018 года.

Между тем популярная испанская газета Marca.com опубликовала предварительные данные относительно выручки от продажи платных трансляций (PPV) на бой Головкина и Альвареса. Подробнее можно прочитать здесь.
  Комментариев: 12
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Комментарии

 
 
Батыр Сегодня 09:33
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 631
Да, походу Альварес в приоритете у Головкина, чем быть обсолютом.
Ответить 0
 
LEGENDA Сегодня 09:52
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1079
Батыр, при чем тут генка ))) ОДЛХ решает , и в реванше он опять выйдет на ринг первым ) хозяин так велит
Ответить -4
 
KAIRAT Сегодня 09:36
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6773
уже начали манипулировать геннадием, леффлера в топку
Ответить 3
 
M585 Сегодня 10:13
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1601
KAIRAT , давно об этом говорю! Не тянет он на промоутера для GGG! Пусть Монро и Уэйда продвигает - это его уровень!
Ответить 0
 
M585 Сегодня 10:18
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1601
KAIRAT , Вафлером манипулирут, прогибают по всем пунктам контракта!
- Хотите первыми выходить на ринг (хотя у Вас ни одного пояса на кону не стоит) - пожалуйста!
- Хотите пункт о реванше (толлько для себя, не для чемпиона) - пожалуйста!
- Хотите боксировать в Вегасе (там где у Вас все схвачено) - пожалуйста!
- Хотите разделение гонорара 30/70 в пользу "претьендента" - пожалуйста!
Вот вам и Лефлер!
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Иван Сидоров Сегодня 09:43
Статус: Профи
Рейтинг: 330
Понимаю большие деньги, но с таким судейством надо признать Альварес был неплох, и Гена уже не совсем не пике есть вероятность проиграть. Я считаю нужно бить Сондерса и обьединять пояса.
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Казбек Тулетаев Сегодня 09:47
Статус: Дублёр
Рейтинг: 120
Так кто теперь сторона А? Жулики!
Ответить 1
 
Казбек Тулетаев Сегодня 09:49
Статус: Дублёр
Рейтинг: 120
Канело тож может травмироваться до боя, и что?
Ответить 1
 
LEGENDA Сегодня 10:06
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1079
походу канело в реванше уверен , он уже понял что ггг никакой не монстр а навязанный стереотип на мешочных диетах )))Даже Джейкобс в реванше ушатает Головкина , поэтому про него они вообще молчат , даже готовы с маленьким пенсионером Котто расправиться лишь бы не с равным соперником выйти , Ну а голден бой поняли что ггг может и Сондерсу запросто проиграть , поэтому решили его от себя не отпускать далеко , во первых бабосы еще заработать неплохих можно , ну а дальше расцвет голден бой со всеми вытекающими дивидендами ,Чо красавчики ОДЛХ и Ко !!!!!! Да рад что хоть ггг далеко не бедным человеком уйдет из бокса , но Великим никогда !!!!
Ответить -3
 
Timur Sultanov Сегодня 10:14
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 643
пошли они на х@й, в декабре у нас День Независимости. И нужен бой в этот день.
Ответить 1
 
Данияр Абенов Сегодня 10:20
Статус: Профи
Рейтинг: 387
Нужен бой в декабре именно с Сондерсом
Ответить 0
 
M585 Сегодня 10:25
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1601
Как ловко ОДЛХ ворует у Гены самое дорогое - "время"!
Сначала 2 года ждали пока они согласяться на бой!
Потом отложили бой за "Абсолюта" с Сондерсом, ради боя с Канелло - прошло 6 мес!
Теперь до Мая 2018г. подождать просят - это еще пол года!
И мотивируют это возможностью получения травмы или даже поражением!
Чтобы GGG проиграл Сондерсу?!? - такого никогда не будет, даже если Гене будет 45 - он его угрохает!
На мой взгляд ни в коем случае нельзя опять идти на поводу этих аферистов! Лефлер что хочет давжды наступить на одни и те же грабли?!?
Итого за два боя Гена потеряет целый год, и рискует упустить возможность стать Абсолютным чемпионом - навсегда остаться в истории!
Нужен Сондерс в декабре полюбому!! А потом рекванш с Рыжим - как раз прима хочет отжохнуть, пусть хоть до июля 2018 отдыхает потом! Главное забрать завние Абсолютного чемпиона!!!!
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