Головкин - Альварес II. На какой арене должен состояться реванш?

По предварительной информации, бой может состояться в мае следующего года.
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В прошедшем в Лас-Вегасе поединке между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом победитель не был выявлен. Вполне логично, что "близкая" ничья и повышенный интерес к событию подразумевают организацию второй встречи. В СМИ уже поступают заявления обеих команд относительно проведения еще одного боя. Пока все на уровне расплывчатых комментариев.
Тем не менее в случае конкретных переговоров будет вновь утверждаться место очередной битвы. Судя по последним словам Тома Леффлера, промоутера Головкина, шорт-лист претендентов не такой длинный, как в мае.
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Фото с сайтов Stadium Parking Guides (1), Vesti.kz (2), Reddit (3), Skysports (4), atleticofans.com (5).