Ну, может, из-за того, что я болел за Альвареса, я считаю, что он и выиграл у Головкина - непобежденный российский боксер

Он добавил, что не сильно расстроен ничьей, "ведь у них будет реванш".
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Головкин и Альварес. Фото: boxingscene.com
Чемпион мира по версиям WBС (Азия), WBС (Евразия), WBA (Asia), WBO (Европа) в полусреднем весе россиянин Андрей Сироткин (13-0, 3 КО) поделился с порталом MMAboxing.ru своими мнением о поединке между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
"Да, конечно, бой я смотрел с огромным интересом. Все было на высшем уровне. В принципе, как и ожидалось: два равных соперника, равный и интересный поединок. По результату... Ну, может, из-за того, что я болел за Альвареса, я считаю, что он и выиграл. Но не могу сказать, что сильно расстроен по этому поводу, ведь реванш у них в любом случае будет. Это был интересный бой, на такие встречи приятно смотреть", - сказал Сироткин.
Ранее российский боксер признался, что будет болеть за Альвареса, но отметил, что не имеет ничего против Головкина.
Бой Головкина и Альвареса, прошедший утром 17 сентября в Лас-Вегасе, завершился вничью. После поединка оба боксера заявили о готовности провести реванш, который, как ожидается, состоится в мае следующего года.
"Да, конечно, бой я смотрел с огромным интересом. Все было на высшем уровне. В принципе, как и ожидалось: два равных соперника, равный и интересный поединок. По результату... Ну, может, из-за того, что я болел за Альвареса, я считаю, что он и выиграл. Но не могу сказать, что сильно расстроен по этому поводу, ведь реванш у них в любом случае будет. Это был интересный бой, на такие встречи приятно смотреть", - сказал Сироткин.
Ранее российский боксер признался, что будет болеть за Альвареса, но отметил, что не имеет ничего против Головкина.
Бой Головкина и Альвареса, прошедший утром 17 сентября в Лас-Вегасе, завершился вничью. После поединка оба боксера заявили о готовности провести реванш, который, как ожидается, состоится в мае следующего года.