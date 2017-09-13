Бой будет просто бомбовский. Я не против Головкина, но сам буду болеть за Альвареса - непобежденный российский боксер

Он объяснил свою симпатию к мексиканцу.
13 сентября 22:22
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Альварес и Головкин. Фото: boxingscene.com
Чемпион мира по версиям WBС (Азия), WBС (Евразия), WBA (Asia), WBO (Европа) в полусреднем весе россиянин Андрей Сироткин (13-0, 3 КО) поделился с порталом MMAboxing.ru своими ожиданиями от боя между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
"Да… Бой будет просто бомбовский! Я весь в ожидании. Очень интересно будет смотреть поединок. Вообще большой интерес к этому бою вызывает тот факт, что это два таких просто мега крутых боксера, и силы у них, как мне кажется, на уровне. Шансы выиграть есть у каждого. Тяжело говорить, у кого явное преимущество, когда встречаются такие равные соперники.
Сам я буду болеть за Альвареса. Думаю, что у него больше технических и силовых моментов, за счет которых он сможет выиграть. А там уже посмотрим, как будет. Но я буду за Альвареса. Я не против Головкина, он мне тоже симпатичен как боксер, он действительно молодец, но все же я больше на стороне Альвареса", - сказал Сироткин.
Свой следующий бой Сироткин проведет 3 ноября против уроженца Никарагуа Рикардо Майорга (32-9-1, 26 КО) в Нижнем Новгороде.
Поединок Головкин - "Канело" станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.
"Да… Бой будет просто бомбовский! Я весь в ожидании. Очень интересно будет смотреть поединок. Вообще большой интерес к этому бою вызывает тот факт, что это два таких просто мега крутых боксера, и силы у них, как мне кажется, на уровне. Шансы выиграть есть у каждого. Тяжело говорить, у кого явное преимущество, когда встречаются такие равные соперники.
Сам я буду болеть за Альвареса. Думаю, что у него больше технических и силовых моментов, за счет которых он сможет выиграть. А там уже посмотрим, как будет. Но я буду за Альвареса. Я не против Головкина, он мне тоже симпатичен как боксер, он действительно молодец, но все же я больше на стороне Альвареса", - сказал Сироткин.
Свой следующий бой Сироткин проведет 3 ноября против уроженца Никарагуа Рикардо Майорга (32-9-1, 26 КО) в Нижнем Новгороде.
Поединок Головкин - "Канело" станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.