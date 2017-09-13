Бой будет просто бомбовский. Я не против Головкина, но сам буду болеть за Альвареса - непобежденный российский боксер

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед Базель 3:0
Олимпиакос Спортинг Л 2:3
Барселона Ювентус 3:0
Селтик ПСЖ 0:5
Бавария Андерлехт 3:0
Челси Карабах 6:0
Рома Атлетико М 0:0
Бенфика ЦСКА М 1:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
Марибор Спартак М 1:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Шахтер Д Наполи 2:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Югра Авангард 0:7
Ак Барс Спартак 3:4 ОТ
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Сарыарка Рубин 2:3 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:4 Б
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:0
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 3:5
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 1. Фредериксберг - Kalundborg (176.6 km) 16:50
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Дои 2:1
Путинцева Дуань 2:1
Дияс, Сюй Хозуми, Като 0:2
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова Янчук 0:2
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Герта Атлетик 0:0
Витесс Лацио 2:3
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Арсенал Кельн 3:1
Вардар Зенит 0:5
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
СКА Металлург Мг 22:30
Динамо М Лада 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайсар (мол) Окжетпес (мол)
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Анжи Краснодар 22:00
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 22:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 16:00
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 20:45
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
Динамо М Лада 22:30
СКА Металлург Мг 22:30
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Номад Бейбарыс
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат
Кайрат Аят
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Бой будет просто бомбовский. Я не против Головкина, но сам буду болеть за Альвареса - непобежденный российский боксер

Он объяснил свою симпатию к мексиканцу.

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26 Комментариев
Альварес и Головкин. Фото: boxingscene.com
Альварес и Головкин. Фото: boxingscene.com
Чемпион мира по версиям WBС (Азия), WBС (Евразия), WBA (Asia), WBO (Европа) в полусреднем весе россиянин Андрей Сироткин (13-0, 3 КО) поделился с порталом MMAboxing.ru своими ожиданиями от боя между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

"Да… Бой будет просто бомбовский! Я весь в ожидании. Очень интересно будет смотреть поединок. Вообще большой интерес к этому бою вызывает тот факт, что это два таких просто мега крутых боксера, и силы у них, как мне кажется, на уровне. Шансы выиграть есть у каждого. Тяжело говорить, у кого явное преимущество, когда встречаются такие равные соперники.

Сам я буду болеть за Альвареса. Думаю, что у него больше технических и силовых моментов, за счет которых он сможет выиграть. А там уже посмотрим, как будет. Но я буду за Альвареса. Я не против Головкина, он мне тоже симпатичен как боксер, он действительно молодец, но все же я больше на стороне Альвареса", - сказал Сироткин.

Свой следующий бой Сироткин проведет 3 ноября против уроженца Никарагуа Рикардо Майорга (32-9-1, 26 КО) в Нижнем Новгороде.

Поединок Головкин - "Канело" станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.
  Комментариев: 26
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Комментарии

 
 
DialUP 13 сентября 22:29
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 262
Что за ноунейм
Ответить 5
 
KAIRAT 13 сентября 22:41
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6638
DialUP,очередной завистник, к славе великого чемпиона,вот и все,
Ответить 4
 
Сервис фото Вчера 11:12
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 516
DialUP,Я конечно ,не знаю,кто такой Сироткин и боксер из Никарагуа,но буду болеть за латиноса.
Ответить 0
 
Канат Сарин Вчера 19:19
Статус: Дублёр
Рейтинг: 139
Сервис фото, Аналогично!
Ответить 0
 
Алимжан Мендибай 13 сентября 22:34
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 676
Просто Россия очень ревновать. Мне по ху... Мы Казахстан за GGG ВПЕРЕД!!!
Ответить 4
 
Talgat Kasenov 13 сентября 22:34
Статус: МСМК
Рейтинг: 932
Да есть зависть, что именно казахстанский боксер подымается на такую высоту, где еще не были прочие боксеры из СНГ. Но я считаю, Геннадий принадлежит всему СНГ. Принадлежит не отдельно Казахстану, а всему миру. Чему я рад.
Ответить 6
 
Argimbaev Serik Вчера 01:10
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2586
Talgat Kasenov, это уже Гене решать кому он принадлежит, или его жене ))) То что Гена не имеет никакого отношения к раше, он и сам говорил. Когда его спросили как-то, мог бы он российский паспорт иметь, он ответил что это просто смешно, и никаким боком к раше он не может относиться.
Ответить 3
 
Ahiless 13 сентября 22:35
Статус: Фанат
Рейтинг: 31
Хто это?
Ответить 4
 
Булат Балагур 13 сентября 22:37
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1857
это что еще за Сирота казанская ? наверно с одного поля ягода с Тищенко )
Ответить 7
 
Арман Тулегенов 13 сентября 22:38
Статус: Зритель
Рейтинг: 5
Решил выделиться, ИДИОТ
Ответить 2
 
Жумабай Санкубаев 13 сентября 22:45
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1487
Сироткин,после 17-го останешься СИРОТОЙ ! Волчара!
Ответить 0
 
Руся Махамбетов 13 сентября 22:52
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1084
Емаа кто этооо?
Ответить 1
 
Сервис фото Вчера 11:14
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 516
Руся Махамбетов,Очередной завистливый мешкобой...Столько боев и все с азиатами и арабами...
Ответить 0
 
Davor Shuker 13 сентября 23:03
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 250
Из дома никуда не выходят набивая рекорды, болей за Альвареса а мы за Головкина держим кулаки, Гена покажи всему миру кто номер один в боксе
Ответить 2
 
Damir Ka 13 сентября 23:06
Статус: Дублёр
Рейтинг: 133
Вести.кз знакомит нас с Сироткиным
Ответить 4
 
Сабит Оразбаев 13 сентября 23:07
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2455
Ты воообще кто?
Ответить 1
 
Samat Ibragimov 13 сентября 23:09
Статус: Дублёр
Рейтинг: 167
Сирота, ты кто такой?
Ответить 1
 
Timur Sultanov 13 сентября 23:20
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 614
Target Kasenov. С какого перепугу он принадлежит всему СНГ? Он наш, казахстанский. Как Кличко украинский, а Поветкин российский.
Ответить 2
 
Nurlan Bukharbaev 13 сентября 23:22
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
Это ещё что за чудик?
Ответить 0
 
Талгат Жананбаев 13 сентября 23:23
Статус: МСМК
Рейтинг: 781
Понеслось, боксерский мир поделился на два лагеря. Что-то мне подсказывает,что с одного лагеря скоро побегут в другой, явно не в рыжий)
Ответить 2
 
Алишер Абилбек 13 сентября 23:36
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1280
Талгат Жананбаев,точняк
Ответить 0
 
Руслан Олжабаев 13 сентября 23:27
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 234
Сирота российская )))
Ответить 0
 
Марат Жулдаспаев 13 сентября 23:35
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1953
Зависть россиян зашкаливает
Ответить 1
 
Шах Ермекулы 13 сентября 23:53
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1556
Комментарий излишне
Ответить 0
 
vvm M Вчера 12:43
Статус: Фанат
Рейтинг: 44
О чём вы?? Какая зависть?? Люди которые разбираются в боксе Все переживают и болеют за GGG....какой к чёрту Альварес, какой Сироткин??
Ответить 0
 
Arlan Beybarys Вчера 13:03
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1684
Сирткин казанский
Ответить 0
 