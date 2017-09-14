Билли Джо Сондерс назвал имя следующего соперника

Британец успешно защитил титул WBO, победив в Лондоне по очкам бывшего соперника Головкина.
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Сондерс (справа) и Монро. Фото: boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс после успешной защиты титула выразил готовность сразиться с экс-чемпионом и своим соотечественником Амиром Ханом.
"Я бы с радостью провел поединок с Ханом. Мы можем дать отличный бой. Я хочу хороших и больших боев, которые будут продвигать меня. У Хана есть имя, я наблюдал за ним не один год. Я готов с ним сразиться. Я говорю о нем, не потому что я испытываю к нему неуважение или что-то в этом роде. Он отличный боец, за карьерой которого я слежу несколько лет. Так что если он будет готов подняться в весе, как он сделал это ради боя с "Канело", у него появится шанс забрать мой титул", - приводит слова Сондерса ESPN.
Сондерс в ночь с 16 на 17 сентября в Лондоне единогласным решением судей победил американца Вилли Монро-младшего. Последний в апреле 2015 года досрочно проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (37-0, 33 КО), который на тот момент владел поясами WBC (Interim), WBA (Super) и IBO.
Утром 17 сентября, но уже в Лас-Вегасе, состоялся поединок между Головкиным и "Канело". По итогам 12 раундов было объявлена ничья, которая вызвала широкий резонанс в боксерском обществе. Сондерс назвал этот результат ограблением.
"Я бы с радостью провел поединок с Ханом. Мы можем дать отличный бой. Я хочу хороших и больших боев, которые будут продвигать меня. У Хана есть имя, я наблюдал за ним не один год. Я готов с ним сразиться. Я говорю о нем, не потому что я испытываю к нему неуважение или что-то в этом роде. Он отличный боец, за карьерой которого я слежу несколько лет. Так что если он будет готов подняться в весе, как он сделал это ради боя с "Канело", у него появится шанс забрать мой титул", - приводит слова Сондерса ESPN.
Сондерс в ночь с 16 на 17 сентября в Лондоне единогласным решением судей победил американца Вилли Монро-младшего. Последний в апреле 2015 года досрочно проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (37-0, 33 КО), который на тот момент владел поясами WBC (Interim), WBA (Super) и IBO.
Утром 17 сентября, но уже в Лас-Вегасе, состоялся поединок между Головкиным и "Канело". По итогам 12 раундов было объявлена ничья, которая вызвала широкий резонанс в боксерском обществе. Сондерс назвал этот результат ограблением.