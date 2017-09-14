Второй бой вечера бокса Головкин - "Канело" Альварес завершился нокаутом

Боксер из США одержал седьмую победу в своей карьере и вновь досрочную.
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Второй бой вечера бокса в Лас-Вегасе, где главным поединком станет встреча чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO казахстанца Геннадиея Головкина с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, завершился досрочной победой американца Вирджила Ортиса, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Прямая трансляция боя Головкин - "Канело" Альварес
Ортис провел поединок против мексиканца Сесара Валенсуэлы и одержал победу нокаутом во втором раунде. Причем до этого мексиканец побывал в нокдауне. Для Ортиса эта победа стала седьмой в семи боях на профи-ринге. Причем все боя боксер из США завершил досрочно.
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Стоит отметить, что в андеркарте пройдет семь поединков, но только три будут показаны в платной трансляции (PPV) в США и Великобритании. Также они войдут в международную трансляцию для иностранных каналов.
По времени Астаны "телевизионные" бои андеркарта начнутся в 6:00, а главное событие Головкин - Альварес стартует в 8:50. В прямом эфире поединки можно посмотреть здесь.
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