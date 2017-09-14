Завершился первый бой вечера бокса Головкин - "Канело" Альварес

В андеркарте пройдет семь поединков.
Ссылки по теме:
- Прямая трансляция боя Головкин - "Канело" Альварес
- Сколько заработают боксеры андеркарта вечера бокса Головкин - "Канело"
- "Канело" перед боем с Головкиным расстался с девушкой
Завершился первый бой вечера бокса в Лас-Вегасе, главным боем которого станет поединок чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Прямая трансляция боя Головкин - "Канело" Альварес
Первыми на ринг 20-тысячной арены T-Mobile вышли американка Марлен Эспарза и мексиканка Тания Косме. В итоге Эспарза одержала победу единогласным решением судей. Эта победа стала третьей для нее на профессиональном ринге в трех боях.
Стоит отметить, что в андеркарте пройдет семь поединков, но только три будут показаны в платной трансляции (PPV) в США и Великобритании. Также они войдут в международную трансляцию для иностранных каналов.
По времени Астаны "телевизонные" бои андеркарта начнутся в 6:00, а главное событие Головкин - Альварес стартует в 8:50. В прямом эфире поединки можно посмотреть здесь.
Все новости о бое Головкин - Альварес