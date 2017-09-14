Как букмекеры оценивают шансы Головкина и "Канело" на победу за несколько часов до боя

На кону в поединке - восемь титулов.
Сегодня 21:50
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Утром 17 сентяюря чемпион мира в среднем по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) встретится мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
На предстоящий поединок букмекерская компания Tennisi.kz за несколько часов до его начала предлагает следующие коэффициенты: победа Головкина - 1.60, ничья - 23, а победа Альвареса - 2.60.
Кроме того, у Tennisi.kz есть линия специальных ставок, в которых можно угадать различные варианты: например, наденет ли казахстанец чапан, скажет ли он коронную фразу, ударит ли мексиканец соперника ниже пояса и будет ли садиться между раундами.
Все, что окружает бой Головкин - Альварес. Онлайн
Бой Головкин - Альварес станет главным событием вечера бокса в Лас-Вегасе. По времени Астаны их поединок пройдет утром 17 сентября и начнется в 8:50, а в прямом эфире его можно посмотреть здесь.
В этом поединке Головкин будет защищать все свои пояса, а Альварес поставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальные пояса от WBC и WBA. При этом Альварес из-за конфликта с организацией не собирается претендовать на пояс чемпиона WBC.
Свои ставки на бой Головкин - Альварес и другие события можно сделать здесь.
Все новости о бое Головкин - Альварес
На предстоящий поединок букмекерская компания Tennisi.kz за несколько часов до его начала предлагает следующие коэффициенты: победа Головкина - 1.60, ничья - 23, а победа Альвареса - 2.60.
Кроме того, у Tennisi.kz есть линия специальных ставок, в которых можно угадать различные варианты: например, наденет ли казахстанец чапан, скажет ли он коронную фразу, ударит ли мексиканец соперника ниже пояса и будет ли садиться между раундами.
Все, что окружает бой Головкин - Альварес. Онлайн
Бой Головкин - Альварес станет главным событием вечера бокса в Лас-Вегасе. По времени Астаны их поединок пройдет утром 17 сентября и начнется в 8:50, а в прямом эфире его можно посмотреть здесь.
В этом поединке Головкин будет защищать все свои пояса, а Альварес поставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальные пояса от WBC и WBA. При этом Альварес из-за конфликта с организацией не собирается претендовать на пояс чемпиона WBC.
Свои ставки на бой Головкин - Альварес и другие события можно сделать здесь.
Все новости о бое Головкин - Альварес