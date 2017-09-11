Все, что умеет Головкин - наносить мощные удары по корпусу и в голову. Больше он, похоже, ничего не знает - Джордж Форман

Он рассказал о преимуществе "Канело" в бою с Головкиным.

Легендарный американский супертяжеловес Джордж Форман в интервью BoxingScene поделился своими ожиданиями от грядущего противостояния чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.



"Я думаю, что эти ребята проведут хороший бой. Это будет равномерно подобранный бой. Когда вы сводите двух панчеров вместе, то оба начинают действовать умно, пытаясь избежать удара. Может оказаться, что решение будет после 12 раундов. Если это произойдет, то я думаю, что "Канело" победит по очкам. Полагаю, оба бойца будут действовать осторожно.



Ты не хочешь идти к противнику один на один, если не знаешь его силу, мощь, способности и удар, как было у меня в бою против Рона Лайла в 1976 году. Я не думал о том, что он просто пробивает, я думал о том нарастающем ударе, что он имел. Поэтому я вошел туда на бой с ним, попытался "уделать" его, но мои руки упали, а в следующий момент меня чуть не убили.



Это не произойдет с этими двумя бойцами. Они оба знают о силе друг друга. Некоторые парни умеют избежать нокаута, и я думаю, что Сауль знает, что должен сохранять силы и наносить мощные удары, когда предоставится возможность. Он не знал этого до боя с Мейвезером, но теперь он более мудрый боксер. Все, что умеет Головкин - наносить мощные удары по корпусу и в голову. Больше он, похоже, ничего не знает", - отметил Форман.



Напомним, бой Головкина с Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. О том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса, можно узнать здесь. А с точным временем начала боя можно ознакомиться в этой новости.



В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Альварес выставит на кон титул журнала The Ring. Обслуживать бой будет американская бригада судей.



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