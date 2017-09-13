Судья ошибся. Если бы Куку дали продолжить, то он мог шокировать Ислама - канадский журналист

В Астане канадец потерпел первое поражение в своей карьере.
Вчера 22:42
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Канат Ислама против Брэндона Кука. Фото Турара Казангапова©
Канадский эксперт в области профессионального бокса Лорент Поулин прокомментировал корреспонденту Vesti.kz поражение канадца Брэндона Кука (18-0, 11 КО) в бою с казахстанцем Канатом Исламом (24-0, 19 КО) за титулы WBO NABO и WBA Inter-Continental в первом среднем весе.
"Брэндон в бою с Исламом действовал слишком открыто. Поначалу эта тактика могла привести к успеху. Ему удалось ошеломить Ислама, однако казахстанец начал использовать грязные приемы. Куку не хватило опыта, чтобы подстроиться под такую стратегию. Благодаря этому, Ислам сумел перехватить инициативу и мог нокаутировать Кука. Брэндон держался. Он падал, но вставал. Ближе к концу боя стало заметно, что Ислам устал больше. Именно поэтому, я считаю, что в последнем моменте судья ошибочно остановил бой.
Понимаете, предыдущий поединок Кука с Батлером проходил по схожему сценарию. Если бы Брэндону дали продолжить, то он мог шокировать Ислама. Это могла быть красивая волевая победа. Однако, результат уже зафиксирован. В любом случае, хочу отметить, что Кук настоящий мужчина, а "грязный" бокс, откровенно говоря, не красит Ислама", - отметил Поулин.
Добавим, что в конце января этого года Кук досрочно победил своего соотечественника Стивена Батлера (19-1-1, 16 КО).
Ранее промоутер канадца Тайлер Бакстон пожаловался на "грязный" бокс в исполнении Ислама. А сам Кук признал свое поражение и рассказал о своем состоянии после боя.
Напомним, что Ислам нокаутировал Кука в девятом раунде. Канадец, трижды побывавший в нокдауне, потерпел первое поражение в карьере. Видео поединка можно посмотреть здесь.
"Брэндон в бою с Исламом действовал слишком открыто. Поначалу эта тактика могла привести к успеху. Ему удалось ошеломить Ислама, однако казахстанец начал использовать грязные приемы. Куку не хватило опыта, чтобы подстроиться под такую стратегию. Благодаря этому, Ислам сумел перехватить инициативу и мог нокаутировать Кука. Брэндон держался. Он падал, но вставал. Ближе к концу боя стало заметно, что Ислам устал больше. Именно поэтому, я считаю, что в последнем моменте судья ошибочно остановил бой.
Понимаете, предыдущий поединок Кука с Батлером проходил по схожему сценарию. Если бы Брэндону дали продолжить, то он мог шокировать Ислама. Это могла быть красивая волевая победа. Однако, результат уже зафиксирован. В любом случае, хочу отметить, что Кук настоящий мужчина, а "грязный" бокс, откровенно говоря, не красит Ислама", - отметил Поулин.
Добавим, что в конце января этого года Кук досрочно победил своего соотечественника Стивена Батлера (19-1-1, 16 КО).
Ранее промоутер канадца Тайлер Бакстон пожаловался на "грязный" бокс в исполнении Ислама. А сам Кук признал свое поражение и рассказал о своем состоянии после боя.
Напомним, что Ислам нокаутировал Кука в девятом раунде. Канадец, трижды побывавший в нокдауне, потерпел первое поражение в карьере. Видео поединка можно посмотреть здесь.