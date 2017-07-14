Геннадий Головкин снялся в рекламном ролике в стиле ретро к бою с "Канело"

Казахстанец уже приступил к работе в тренировочном лагере.
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Геннадий Головкин. Фото с сайта zimbio.com
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 KО) снялся в рекламном ролике к бою против мексиканца Сауля "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО).
Как сообщает обозреватель Los Angeles Times Лэнс Пагмайер, съемки проходили в стиле 1930-х. Когда будет выпущен ролик, не уточняется.
"У них получилось то, что и нужно," - отметил Пагмайер в своем твиттере. В начале июля Головкин начал тренировочный лагерь в преддверии боя с Альваресом. Как обычно, казахстанец готовится под руководством Абеля Санчеса в Big Bear (штат Калифорния).
Бой Головкин - Альварес пройдет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. На кону в поединке будут стоять титулы WBA, IBF и IBO. В США поединок будет показан по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO.
Все новости о бое Головкин - Альварес
Как сообщает обозреватель Los Angeles Times Лэнс Пагмайер, съемки проходили в стиле 1930-х. Когда будет выпущен ролик, не уточняется.
"У них получилось то, что и нужно," - отметил Пагмайер в своем твиттере. В начале июля Головкин начал тренировочный лагерь в преддверии боя с Альваресом. Как обычно, казахстанец готовится под руководством Абеля Санчеса в Big Bear (штат Калифорния).
On the set in 1930s scene for the @GGGBoxing @Canelo fight commercial...they both just nailed it. pic.twitter.com/X8vAag0pV0— Lance Pugmire (@latimespugmire) 15 июля 2017 г.
Бой Головкин - Альварес пройдет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. На кону в поединке будут стоять титулы WBA, IBF и IBO. В США поединок будет показан по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO.
Все новости о бое Головкин - Альварес