Головкин опубликовал первые фотографии с тренировок перед боем с Альваресом

Поединок пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе.
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Фото с сайта boxingscene.com
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) продолжает подготовку к бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), намеченному на 16 сентября в Лас-Вегасе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Тренировки начались хорошо", - написал Головкин в своем твиттере, сопроводив запись первые фотографиями с тренировочного лагеря, который по традиции проходит в Big Bear в Калифорнии.
Вместе с GGG на снимках запечатлен чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе российский боксер Мурат Гассиев, который тренируется в этом же зале под руководством Абеля Санчеса, как и казахстанец.
Ранее Головкин отметил, что должен подойти к поединку с "Канело" в отличной физической форме, чтобы реализовать идеи, которые придумал для него Санчес. Тот, в свою очередь, выразил удовлетворение рабочим настроем своего подопечного.
Напомним, бой Головкин - "Канело" пройдет на 20-тысячной арене T-Mobile, все билеты уже распроданы. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций.
"Тренировки начались хорошо", - написал Головкин в своем твиттере, сопроводив запись первые фотографиями с тренировочного лагеря, который по традиции проходит в Big Bear в Калифорнии.
Вместе с GGG на снимках запечатлен чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе российский боксер Мурат Гассиев, который тренируется в этом же зале под руководством Абеля Санчеса, как и казахстанец.
Ранее Головкин отметил, что должен подойти к поединку с "Канело" в отличной физической форме, чтобы реализовать идеи, которые придумал для него Санчес. Тот, в свою очередь, выразил удовлетворение рабочим настроем своего подопечного.
Напомним, бой Головкин - "Канело" пройдет на 20-тысячной арене T-Mobile, все билеты уже распроданы. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций.
The training started well #CaneloGGG September 16 @HBOboxing @TomLoeffler1 pic.twitter.com/gbarlB6Dbp— Gennady Golovkin (@GGGBoxing) 12 июля 2017 г.