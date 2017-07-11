Интересно посмотреть, как МакГрегор за 12 минут намерен нокаутировать непобежденного Мейвезера - Ломаченко

Украинец признался, что ему нравится Конор и его шоу.
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Фото: World Boxing News
Чемпион мира по версии WBO в первом легком весе 29-летний украинец Василий Ломаченко считает ирландца Конора МакГрегора веселым и колоритным, но его обещание нокаутировать американца Флойда Мейвезера-младшего за четыре раунда считает излишне смелым заявлением. Об этом сообщает Allboxing.ru.
"Пресс-конференция? Конор делает очень весело все, делает так, как нужно. Людям это нравится. Самое интересное, что это все безобидно, и это все ради шоу. Флойда за всю его жизнь никто не смог нокаутировать, а тут он вдруг решил за 12 минут нокаутировать человека, которого никто не мог нокаутировать на протяжении 20 лет. Интересно будет наблюдать за этим, - сказал Ломаченко в интервью Fight Hub TV. - Да, он мне нравится, мне нравится следить за ним. Он колоритный, веселый, много разговаривает. Ну и, в принципе, в деле он тоже мастер".
Накануне Мейвезер и МакГрегор провели в Торонто вторую пресс-конференцию, на которой ирландец подколол соперника и заставил толпу скандировать оскорбительную кричалку в его адрес.
Сам бой состоится 26 августа в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.
"Пресс-конференция? Конор делает очень весело все, делает так, как нужно. Людям это нравится. Самое интересное, что это все безобидно, и это все ради шоу. Флойда за всю его жизнь никто не смог нокаутировать, а тут он вдруг решил за 12 минут нокаутировать человека, которого никто не мог нокаутировать на протяжении 20 лет. Интересно будет наблюдать за этим, - сказал Ломаченко в интервью Fight Hub TV. - Да, он мне нравится, мне нравится следить за ним. Он колоритный, веселый, много разговаривает. Ну и, в принципе, в деле он тоже мастер".
Накануне Мейвезер и МакГрегор провели в Торонто вторую пресс-конференцию, на которой ирландец подколол соперника и заставил толпу скандировать оскорбительную кричалку в его адрес.
Сам бой состоится 26 августа в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.