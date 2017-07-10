Конор МакГрегор пообещал нокаутировать Флойда Мейвезера за четыре раунда

Ранее бойцы провели первую дуэль взглядов на пресс-конференции в Лос-Анджелесе.
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Флойд Мейвезер и Конор МакГрегор. Фото: boxingscene.com
Ирландский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор заявил на пресс-конференции, что нокаутирует экс-чемпиона мира боксу в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера-младшего за четыре раунда.
"Чей-то ноль из послужного списка должен исчезнуть. С ним покончено. Я нокаутирую его за четыре раунда. Запомните мои слова, - цитирует МакГрегора boxingscene.com. - У него маленькие ноги, маленькое тело, маленькая голова. Я не боюсь его. Из-за ограничений по правилам это будет ненастоящий бой. Если бы это был полный бой, он бы не продлился даже одного раунда".
Ранее в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялась первая пресс-конференция МакГрегора и Мейвезера, на которой бойцы первый раз официально встретились лицом к лицу. По словам Флойда, этот бой станет для него последним в карьере независимо от его исхода.
Сам поединок состоится 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и пройдет по правилам бокса в первом среднем весе.
"Чей-то ноль из послужного списка должен исчезнуть. С ним покончено. Я нокаутирую его за четыре раунда. Запомните мои слова, - цитирует МакГрегора boxingscene.com. - У него маленькие ноги, маленькое тело, маленькая голова. Я не боюсь его. Из-за ограничений по правилам это будет ненастоящий бой. Если бы это был полный бой, он бы не продлился даже одного раунда".
Ранее в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялась первая пресс-конференция МакГрегора и Мейвезера, на которой бойцы первый раз официально встретились лицом к лицу. По словам Флойда, этот бой станет для него последним в карьере независимо от его исхода.
Сам поединок состоится 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и пройдет по правилам бокса в первом среднем весе.