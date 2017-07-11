Головкину подсказали уязвимые места у Альвареса

GGG также посоветовали "старые и проверенные" стратегии на бой.
Сегодня 10:21
Ссылки по теме:
- Меня не волнует звание лучшего в P4P. С "Канело" будет настоящий чемпионский бой, вот что главное - Головкин
- Головкин так долго хотел этого боя с "Канело", что убрал все "стопы". Грядет война - Абель Санчес
- А судьи кто? Главная опасность для Головкина в бою против "Канело"
Фото с сайта roundbyroundboxing.com
Журналист Рич Чейни в своей статье на сайте Boxing News Results указал несколько "старых и проверенных" стратегий, которыми должен воспользоваться чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) для достижения победы в бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).
Ранее Головкин рассказал, что у его тренера Абеля есть новые, захватывающие идеи для этого боя, однако какие именно, он не уточнил. Автор считает, что GGG следует придерживаться в бою с "Канело" следующего плана, разобрав несколько слабых мест у мексиканского боксера:
"- непрерывно атаковать ударами и попытаться нокаутировать "Канело";
- пробивать джебом на расстоянии, чтобы получить преимущество над недостатками "Канело" - короткие руки и неспособность драться на дальней дистанции;
- стартовать на высоком темпе, чтобы воспользоваться слабой выносливостью "Канело", не позволять мексиканцу отдыхать на канатах для передышки;
- избегать левого контрхука от "Канело", не забывая и о своей защите, после чего пробивать ему в живот, где находится его наиболее уязвимое место;
- атаковать "Канело" по корпусу, а не в голову, которая у него как кирпичная стена. Его сложно пошатнуть ударом по голове, но зато можно навредить, пробив корпус. Остин Траут и Флойд Мейвезер-младший проделали нечто подобное с ним. Они были умнее тех бойцов, с которым бился мексиканский панчер. Они понимали, что лучший способ победить "Канело" - это бить по средней части;
- не позволять Альваресу "вязать" на ближней дистанции", - говорится в заметке.
Напомним, бой между Головкиным и "Канело" состоится 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций (PPV).
Ранее Головкин рассказал, что у его тренера Абеля есть новые, захватывающие идеи для этого боя, однако какие именно, он не уточнил. Автор считает, что GGG следует придерживаться в бою с "Канело" следующего плана, разобрав несколько слабых мест у мексиканского боксера:
"- непрерывно атаковать ударами и попытаться нокаутировать "Канело";
- пробивать джебом на расстоянии, чтобы получить преимущество над недостатками "Канело" - короткие руки и неспособность драться на дальней дистанции;
- стартовать на высоком темпе, чтобы воспользоваться слабой выносливостью "Канело", не позволять мексиканцу отдыхать на канатах для передышки;
- избегать левого контрхука от "Канело", не забывая и о своей защите, после чего пробивать ему в живот, где находится его наиболее уязвимое место;
- атаковать "Канело" по корпусу, а не в голову, которая у него как кирпичная стена. Его сложно пошатнуть ударом по голове, но зато можно навредить, пробив корпус. Остин Траут и Флойд Мейвезер-младший проделали нечто подобное с ним. Они были умнее тех бойцов, с которым бился мексиканский панчер. Они понимали, что лучший способ победить "Канело" - это бить по средней части;
- не позволять Альваресу "вязать" на ближней дистанции", - говорится в заметке.
Напомним, бой между Головкиным и "Канело" состоится 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций (PPV).