МакГрегор готов убить меня. У него тяжелый удар, поэтому я должен быть осторожным - Мейвезер

Американец заявил, что его соперник будет расстроен после боя.
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Мейвезер и МакГрегор. Фото USA Today
Американский боксер Флойд Мейвезер-младший (49-0, 26 КО) поделился ожиданиями от боя против чемпиона UFC ирландца Конора МакГрегора.
По его словам, у соперника тяжелый удар. Также американца отметил, что у его отца и личного тренера Флойда Мейвезера-старшего есть отличный план на бой.
"Он должен понять, что я был здесь и прежде. Я занимаюсь этим много лет. Сейчас он готов убить меня… Он будет расстроен. Он выйдет на ринг и попытается убить меня. Но у моего отца будет отличный план на бой. Макгрегор хочет одержать брутальную победу. Бойцы выбирают один из двух способов, когда дерутся со мной. Некоторые парни избирают безопасный путь, тогда как другие нацелены на убийство. У Конора тяжелый удар, так что я должен быть осторожным", - цитирует Мейвезера "Чемпионат" со ссылкой на BoxingScene.
Отметим, что Мейвезер и МакГрегор уже провели первую пресс-конференцию и дуэль взглядов в Лос-Анджелесе. В рамках медиатура они также посетят Торонто, Нью-Йорк и Лондон.
Бой Мейвезер - МакГрегор пройдет по правилам бокса 26 августа на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В США поединок будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале Showtime.
По его словам, у соперника тяжелый удар. Также американца отметил, что у его отца и личного тренера Флойда Мейвезера-старшего есть отличный план на бой.
"Он должен понять, что я был здесь и прежде. Я занимаюсь этим много лет. Сейчас он готов убить меня… Он будет расстроен. Он выйдет на ринг и попытается убить меня. Но у моего отца будет отличный план на бой. Макгрегор хочет одержать брутальную победу. Бойцы выбирают один из двух способов, когда дерутся со мной. Некоторые парни избирают безопасный путь, тогда как другие нацелены на убийство. У Конора тяжелый удар, так что я должен быть осторожным", - цитирует Мейвезера "Чемпионат" со ссылкой на BoxingScene.
Отметим, что Мейвезер и МакГрегор уже провели первую пресс-конференцию и дуэль взглядов в Лос-Анджелесе. В рамках медиатура они также посетят Торонто, Нью-Йорк и Лондон.
Бой Мейвезер - МакГрегор пройдет по правилам бокса 26 августа на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В США поединок будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале Showtime.