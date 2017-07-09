Дэниэл Джейкобс выбрал победителя в поединке между Головкиным и "Канело"

Экс-соперник GGG рассказал, что в этом бою станет ключевым фактором.
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Фото с сайта boxingscene.com
Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-2, 29 КО) высказал свое мнение относительно победителя в поединке между его бывшим соперником - чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).
"Я с нетерпением жду боя Головкин - "Канело". Если не говорить о том, что я хочу быть на ринге с этими парнями, могу сказать, что они очень талантливы и это будет отличный и конкурентный поединок. Все упирается в то, сможет ли "Канело" выдержать удары Головкина, и если да, то сможет ли он потом вернуться в бой. Я надеюсь на это.
Но я склоняюсь к победе Головкина, он более крупный и сильный панчер. Он уже долгое время в среднем весе и привык к здешней силе ударов. У "Канело" же не было действительно хорошей проверки в среднем весе. Так что этот бой станет таковым", - цитирует Джейкобса Fighthype.com.
Ранее американец в очередной раз заявил о желании провести реванш с Головкиным, которому он проиграл единогласным решением судей в марте этого года в Нью-Йорке.
Поединок между GGG и "Канело" состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. На этом вечере бокса ожидается аншлаг, так как все билеты уже распроданы.
"Я с нетерпением жду боя Головкин - "Канело". Если не говорить о том, что я хочу быть на ринге с этими парнями, могу сказать, что они очень талантливы и это будет отличный и конкурентный поединок. Все упирается в то, сможет ли "Канело" выдержать удары Головкина, и если да, то сможет ли он потом вернуться в бой. Я надеюсь на это.
Но я склоняюсь к победе Головкина, он более крупный и сильный панчер. Он уже долгое время в среднем весе и привык к здешней силе ударов. У "Канело" же не было действительно хорошей проверки в среднем весе. Так что этот бой станет таковым", - цитирует Джейкобса Fighthype.com.
Ранее американец в очередной раз заявил о желании провести реванш с Головкиным, которому он проиграл единогласным решением судей в марте этого года в Нью-Йорке.
Поединок между GGG и "Канело" состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. На этом вечере бокса ожидается аншлаг, так как все билеты уже распроданы.