Хочу загнать Головкина в угол и вынудить его дать мне реванш - Джейкобс

При этом американец полагает, что GGG не хочет с ним встречаться.
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Дэниэл Джейкобс и Геннадий Головкин. Фото: NY Daily News
Бывший "регулярный" чемпион мира в среднем весе по версии WBA американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-2, 29 КО) по-прежнему полон решимости взять реванш у обладателя титулов WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этом же весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО).
"Я очень надеюсь на наш реванш. Если я продолжу делать то, что делаю, и буду каждый раз побеждать, то будет что-то вроде: "Эй, Головкин! У тебя нет выбора! Ты не можешь завершить карьеру, не дав реванша этому парню".
Думаю, загнать его в угол. Но это бокс, и он вполне может сказать, что не хочет драться со мной. В глубине души чувствую, что он не хочет этого. Но если я буду делать то, что я делаю, и дальше, это вынудит его провести реванш", - заявил Джейкобс в интервью Fighthype.com.
Напомним, их бой состоялся 18 марта этого года в Нью-Йорке. Джейкобс уже в четвертом раунде оказался в нокдауне, но в итоге выстоял все 12. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу Головкину, который впервые в карьере провел 12 раундов. При этом Джейкобс стал первым соперником GGG, сумевшим пройти всю дистанцию.
Сам Головкин в одном из последних интервью заявил, что если бы забил Джейкобса после первого же нокдауна, то, вероятно, у него бы сейчас не было боя с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), который пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций.
"Я очень надеюсь на наш реванш. Если я продолжу делать то, что делаю, и буду каждый раз побеждать, то будет что-то вроде: "Эй, Головкин! У тебя нет выбора! Ты не можешь завершить карьеру, не дав реванша этому парню".
Думаю, загнать его в угол. Но это бокс, и он вполне может сказать, что не хочет драться со мной. В глубине души чувствую, что он не хочет этого. Но если я буду делать то, что я делаю, и дальше, это вынудит его провести реванш", - заявил Джейкобс в интервью Fighthype.com.
Напомним, их бой состоялся 18 марта этого года в Нью-Йорке. Джейкобс уже в четвертом раунде оказался в нокдауне, но в итоге выстоял все 12. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу Головкину, который впервые в карьере провел 12 раундов. При этом Джейкобс стал первым соперником GGG, сумевшим пройти всю дистанцию.
Сам Головкин в одном из последних интервью заявил, что если бы забил Джейкобса после первого же нокдауна, то, вероятно, у него бы сейчас не было боя с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), который пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций.