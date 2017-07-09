Хочу загнать Головкина в угол и вынудить его дать мне реванш - Джейкобс

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Результаты
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Скоро
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Окжетпес 3:0
Атырау Тараз 1:3
Акжайык Кайрат 0:1
Ордабасы Шахтер 1:0
Иртыш Тобол 0:1
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 1:4
Каспий Махтаарал 1:1
Жетысу Кызыл-Жар СК 2:1
Кайрат А Байконур 4:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Славия П 1:1
Динамо М Арсенал Тл 1:1
Заря Лг Урал 0:2
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Германия Казахстан 3:0
Болгария Южная Корея 3:2
Казахстан Южная Корея 0:3
Болгария Германия 2:3
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 2:0
Кербер Мугуруса-Бланко 1:2
Азаренко Халеп 0:2
Маррей Пэр 3:0
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Лугано Милан 23:00
Лозанна Валенсия 23:55
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 17:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маннарино Джокович 17:00
Мугуруса-Бланко Кузнецова 18:00
Конта Халеп 20:30
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Тобол Акжайык 18:00
Тараз Актобе 19:00
Кайсар Атырау 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Лугано Милан 23:00
Лозанна Валенсия 23:55
Валенсия Спортинг Л 00:30
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 22:00
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Обод Бухоро 17:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 17:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маннарино Джокович 17:00
Мугуруса-Бланко Кузнецова 18:00
Конта Халеп 20:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Хорватия Германия 14:10
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 20:00
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 13:30
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 15:00
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 16:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Хочу загнать Головкина в угол и вынудить его дать мне реванш - Джейкобс

При этом американец полагает, что GGG не хочет с ним встречаться.

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11 Комментариев
Дэниэл Джейкобс и Геннадий Головкин. Фото: NY Daily News
Дэниэл Джейкобс и Геннадий Головкин. Фото: NY Daily News
Бывший "регулярный" чемпион мира в среднем весе по версии WBA американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-2, 29 КО) по-прежнему полон решимости взять реванш у обладателя титулов  WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этом же весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО).

"Я очень надеюсь на наш реванш. Если я продолжу делать то, что делаю, и буду каждый раз побеждать, то будет что-то вроде: "Эй, Головкин! У тебя нет выбора! Ты не можешь завершить карьеру, не дав реванша этому парню".

Думаю, загнать его в угол. Но это бокс, и он вполне может сказать, что не хочет драться со мной. В глубине души чувствую, что он не хочет этого. Но если я буду делать то, что я делаю, и дальше, это вынудит его провести реванш", - заявил Джейкобс в интервью Fighthype.com.

Напомним, их бой состоялся 18 марта этого года в Нью-Йорке. Джейкобс уже в четвертом раунде оказался в нокдауне, но в итоге выстоял все 12. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу Головкину, который впервые в карьере провел 12 раундов. При этом Джейкобс стал первым соперником GGG, сумевшим пройти всю дистанцию.

Сам Головкин в одном из последних интервью заявил, что если бы забил Джейкобса после первого же нокдауна, то, вероятно, у него бы сейчас не было боя с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), который пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций.
 
  Комментариев: 11
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Комментарии

 
 
Daulen Zhangabylov Сегодня 07:54
Статус: Юниор
Рейтинг: 63
Джекобс не первый боксер кто прошел всю дистанцию
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Аягоз Сегодня 08:31
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2338
Daulen Zhangabylov,
он первый. кто прошел 12 раундов. С малоизвестными в далеких 2007-2008 годах Я.Гарднером, А.Амари и М.Буадлой Геннадий проводил рейтинговые бои из 8-и раундов
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Serik Orda Сегодня 07:57
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 699
Возможно этого боя я не будет. Мечтай Джейкобс мечтай, тернистый путь тебя встречай
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love is Сегодня 08:05
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 295
Бой с Геной для тебя это уже вершина в мире бокса
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Darhan A. Сегодня 08:21
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 663
Думаю, если будет реванш, он пройдет в 168ф
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Шах Ермекулы Сегодня 08:23
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 241
Если ты(Дэниэл) получишь реванш, то почуствуешь что это было ошибкой для тебя.
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Lobo Bobo Сегодня 08:42
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1498
много слов, Данила! ты победи хоть кого-то, а потом талдычь о реванше!
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ARYSTAN Сегодня 08:59
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2380
да походу он не хочет просто перекладывает на ГГГ или это очередной пиар
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Ерсин Саулетов Сегодня 09:09
Статус: МСМК
Рейтинг: 901
Мынауда коймадыгой
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Булат Балагур Сегодня 09:09
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1665
О чем ты Денни ?! Если хочешь реванш , то жди своей очереди , к тому же на этот раз все должно быть честно !!! В первом бою ты схитрил - игнорировал взвешивание МБФ в день боя и был тяжелее Головкина на 8 кг )) То есть вышел на бой в максикальных кондициях , а Геннадию пришлось держать вес до последнего момента и это его заметно ослабило ! Так что не надо ля ля
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Erlan Imanbaev Сегодня 09:24
Статус: Фанат
Рейтинг: 33
Как я помню он перевесил ГГГ на 8 кг, это перебор.
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