Надеюсь, что Светлана Кулакова примет мой вызов и я отберу ее пояс - Шарипова о бое в Астане

Казахстанка прокомментировала свой бой за титул чемпионки мира на EXPO-2017.

Первая девушка в профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова, которая 26 августа поборется за титул чемпионки мира в рамках выставки EXPO-2017 в Астане, прокомментировала это событие корреспонденту Vesti.kz.



- Насколько важно для Вас побороться за титул чемпионки мира при родных трибунах?



- Я всегда мечтала стать чемпионкой мира, это моя цель. Вдвойне приятно, что мой бой за этот титул будет проходить дома, в Казахстане. Родные стены всегда помогают. Надеюсь на поддержку моих болельщиков, они меня вдохновляют.



Очень рада, что мне оказана такая честь и доверие, чтобы я представляла свою страну на международной выставке EXPO-2017 и провела на этой площадке бой за титул чемпионки мира. Я сделаю все, чтобы не подвести свою страну. Также приятно, что моя команда совместно с EXPO-2017 занимается организацией этого вечера профессионального бокса. Он должен получиться очень зрелищным и красивым.



- Как оцените свою форму и психологический настрой перед этим боем?



- Я предельно мотивирована, у меня отличный боевой настрой. Скоро я приступлю к тренировочному лагерю. Уверена, что у нас все получится. Еще до проведения специальной подготовки я нахожусь в отличной форме. Мы давно готовимся к титульному бою, и мои тренеры говорят, что физически и морально-психологически я полностью готова выйти на чемпионский поединок. Так что я верю в себя и готова стать первой обладательницей титула в женском профессиональном боксе из Казахстана.



- Возможно, для этого придется подняться на две весовые категории. Насколько тяжело Вам будет это сделать?



- У меня высококвалифицированные тренеры, также я работаю с личным диетологом. Так что это не станет для меня большой проблемой. Очень надеюсь, что Светлана Кулакова примет мой вызов и я отберу ее пояс в первом полусреднем весе. Но если нет - я готова ко встрече с любым соперником.



Напомним, вечер профессионального бокса, организуемый командой Шариповой совместно с EXPO-2017, состоится 26 августа на площадке выставки в Амфитеатре. Шарипова в главном бою будет драться за титул чемпионки мира. Соперница 22-летней казахстанки пока неизвестна. Ранее ее менеджер Сергей Завилейский отметил, что ей может стать любая из действующих чемпионок мира во втором полулегком весе или непобежденная россиянка Светлана Кулакова, владеющая поясом IBO в первом полусреднем весе.