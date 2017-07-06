Вечер бокса в рамках EXPO-2017 будет крупнейшим и самым запоминающимся из когда-либо проведенных в Казахстане - Завилейский

Его организаторами выступают EXPO-2017 и команда Фирузы Шариповой.

Менеджер первой девушки в профи-боксе из Казахстана Фирузы Шариповой Сергей Завилейский рассказал Vesti.kz о вечере бокса, который он организует в рамках EXPO-2017 в Астане совместно с руководством выставки. На этом шоу Шарипова поборется за звание чемпионки мира и может стать первой обладательницей такого титула в Казахстане.



- Расскажите о вечере профессионального бокса, который состоится в рамках выставки EXPO-2017.



- Вечер профессионального бокса пройдет 26 августа на площадке EXPO-2017 в Амфитеатре. Организует его наша команда совместно с EXPO-2017. Фируза Шарипова в главном бою будет боксировать за звание чемпионки мира. В данный момент мы формируем андеркарт. Сейчас со мной связываются многие промоутеры, которые ведут интересных боксеров из Казахстана. В течение недели мы будем рассматривать предложения, после чего утвердим программу.



Шоу будет вести лучший ринг-анонсер Александр Загорский. Сейчас мы занимаемся организационными вопросами. Я уверен, что этот вечер бокса будет крупнейшим и самым запоминающимся из когда-либо проведенных в Казахстане. Мы гарантируем конкурентные бои. Причем красочное шоу ожидает не только зрителей, которые будут присутствовать лично, но и телезрителей, так как мы обеспечим лучшую телевизионную картинку мирового класса. Специально для этого из России приедет ведущая съемочная группа, которая специализируется на единоборствах и снимает бои Александра Поветкина, Дениса Лебедева, Сергея Ковалева, Fight Nights, М-1 Global - профессионалы своего дела.



- Уже можете предварительно назвать, с кем из боксеров ведете переговоры?



- Мы рассматриваем разные варианты, в частности, переговоры ведутся с командами Исы Акбербаева, Батыра Джукембаева, Жаната Жакиянова. Очень много желающих выступить на этом вечере бокса. К сожалению, не получится всех включить в программу, поэтому мы будем выбирать самых зрелищных и медийных боксеров.



- Ранее президент Федерации профи-бокса Казахстана Ерлан Бекхожин говорил, что в рамках конвенции WBC на вечере в Астане выступят Фируза Шарипова и Бекман Сойлыбаев. В силе ли эти договоренности?



- С президентом Федерации профессионального бокса Казахстана Ерланом Бекхожиным мы предварительно говорили об этом вечере бокса, но тогда еще не было точно определено, кто выступит его организатором. Конечно, мы планируем работать в тесной взаимосвязи с Федерацией. По поводу Бекмана Сойлыбаева - будем рассматривать такой вариант тоже. Если у него интересный титульный бой - он один из кандидатов для нашего файт-карта.



- Кто мог бы стать соперницей Фирузы?



- Мы нацелены на встречу с непобежденной россиянкой Светланой Кулаковой, которая владеет поясом IBО в первом полусреднем весе. Для этого боя Фируза готова подняться на две весовые категории. Также соперницей может стать любая из действующих чемпионок во втором полулегком весе.



- Где Фируза будет проходить подготовку?



- В данный момент у Фирузы небольшой отдых. Дальше мы встретимся в Москве с тренерами и обсудим ход подготовки. Скорее всего, завершающий этап будет проходить в Астане.



- Женский бой - главное событие вечера. Это беспрецедентный эпизод для Казахстана. Насколько это важно для развития женского бокса в целом?



- Это очень важно. К примеру, в эти выходные на ведущем промоушене в мире UFC главный бой именно женский - Аманда Нуньес против Валентины Шевченко. При том что в этот же вечер будут выступать и Алистар Оверим, и Фабрисио Вердум, и Трэвис Браун. То есть вообще тенденция в мировых единоборствах такая, что женщины могут показывать красивые бои. Фируза ранее уже выступала в главном бою на крупном вечере бокса в Испании. Европа в этом плане нас немного опережает, но Россия и Казахстан тоже скоро придут к этому.



Женщины или мужчины - это в первую очередь спортсмены. А Фируза - спортсмен очень высокого класса. Она многого добилась в любителях, а в профессионалах всего лишь за год дошла до боя за звание чемпионки мира. Она на взлете своей карьеры и популярности. Выступления Фирузы имеют очень высокие телевизионные рейтинги, с ней с удовольствием работают телеканалы. К примеру, этот бой 26 августа только по предварительным договоренностям будет транслировать не менее десяти телеканалов во всем мире. А дальше будет больше.



Напомним, Фируза Шарипова провела на профессиональном ринге семь боев, одержала шесть побед, четыре из которых - досрочно. Предполагалось, что вечер бокса в Астане пройдет в рамках 55-й конвенции WBC, но она была перенесена в Баку.