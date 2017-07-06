Вечер бокса в рамках EXPO-2017 будет крупнейшим и самым запоминающимся из когда-либо проведенных в Казахстане - Завилейский

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 2:0
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 1:2
Рузаевка Иртыш (мол) 5:1
Тобол (мол) Актобе (мол) 0:1
Тараз (мол) Кайсар (мол) 7:0
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 1:1
СДЮШОР №7 Астана (мол) 2:0
Алтай УК Ордабасы (мол) 1:2
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 0:1
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Ордабасы Широки Бриег 0:0
Судува Шахтер Сл 2:1
Елгава Ференцварош 0:1
Атлантас Кайрат 1:2
ХИК Коннахс Куэй ГАП 3:0
Лиепая Крузейдерс 2:0
Дунав Иртыш 0:2
Дифферданж 03 Зира 1:2
Рунавик НСИ Динамо Мн 0:2
Сараево Заря Бл 2:1 п. 5:6
Горица Ширак 2:2
Корк Сити Левадия 4:2
Валюр Вентспилс 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Копенгаген 0:0
Спартак М Славен Белупо 1:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
Даукенов Абдуллаев 1:0 ТКО
Жанузак Бобокалонов 3:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Зверев Кукушкин 3:2
Дияс Родионова 2:0
Мартич Дияс 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Янкович, Попко Де Ваард, Маклахлан 0:1 ТП
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 3:1
Болгария Казахстан 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Араби 1:3
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 0:3
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Окжетпес 2:0
Атырау Тараз 0:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 1:4
Каспий Махтаарал 1:1
Жетысу Кызыл-Жар СК 1:1
Кайрат А Байконур 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Славия П 22:00
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Германия Казахстан 1:0
Болгария Южная Корея 23:10
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 2:0
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Окжетпес 2:0
Атырау Тараз 0:0
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Шахтер Окжетпес
Тараз Актобе
Кайсар Атырау
Тобол Акжайык
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Жетысу Кызыл-Жар СК 1:1
Кайрат А Байконур 1:1
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Славия П 22:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов Карасев
Залилов Юлдашев
Кыргызали Белас
Нурсултанов Дардара
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Германия Казахстан 1:0
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
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Вечер бокса в рамках EXPO-2017 будет крупнейшим и самым запоминающимся из когда-либо проведенных в Казахстане - Завилейский

Его организаторами выступают EXPO-2017 и команда Фирузы Шариповой.

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4 Комментария
Сергей Завилейский (слева), Ахметжан Есимов и Фируза Шарипова. Фото пресс-службы EXPO-2017
Сергей Завилейский (слева), Ахметжан Есимов и Фируза Шарипова. Фото пресс-службы EXPO-2017

Менеджер первой девушки в профи-боксе из Казахстана Фирузы Шариповой Сергей Завилейский рассказал Vesti.kz о вечере бокса, который он организует в рамках EXPO-2017 в Астане совместно с руководством выставки. На этом шоу Шарипова поборется за звание чемпионки мира и может стать первой обладательницей такого титула в Казахстане.

- Расскажите о вечере профессионального бокса, который состоится в рамках выставки EXPO-2017.

- Вечер профессионального бокса пройдет 26 августа на площадке EXPO-2017 в Амфитеатре. Организует его наша команда совместно с EXPO-2017. Фируза Шарипова в главном бою будет боксировать за звание чемпионки мира. В данный момент мы формируем андеркарт. Сейчас со мной связываются многие промоутеры, которые ведут интересных боксеров из Казахстана. В течение недели мы будем рассматривать предложения, после чего утвердим программу.

Шоу будет вести лучший ринг-анонсер Александр Загорский. Сейчас мы занимаемся организационными вопросами. Я уверен, что этот вечер бокса будет крупнейшим и самым запоминающимся из когда-либо проведенных в Казахстане. Мы гарантируем конкурентные бои. Причем красочное шоу ожидает не только зрителей, которые будут присутствовать лично, но и телезрителей, так как мы обеспечим лучшую телевизионную картинку мирового класса. Специально для этого из России приедет ведущая съемочная группа, которая специализируется на единоборствах и снимает бои Александра Поветкина, Дениса Лебедева, Сергея Ковалева, Fight Nights, М-1 Global - профессионалы своего дела.

- Уже можете предварительно назвать, с кем из боксеров ведете переговоры?

- Мы рассматриваем разные варианты, в частности, переговоры ведутся с командами Исы Акбербаева, Батыра Джукембаева, Жаната Жакиянова. Очень много желающих выступить на этом вечере бокса. К сожалению, не получится всех включить в программу, поэтому мы будем выбирать самых зрелищных и медийных боксеров.

- Ранее президент Федерации профи-бокса Казахстана Ерлан Бекхожин говорил, что в рамках конвенции WBC на вечере в Астане выступят Фируза Шарипова и Бекман Сойлыбаев. В силе ли эти договоренности?

- С президентом Федерации профессионального бокса Казахстана Ерланом Бекхожиным мы предварительно говорили об этом вечере бокса, но тогда еще не было точно определено, кто выступит его организатором. Конечно, мы планируем работать в тесной взаимосвязи с Федерацией. По поводу Бекмана Сойлыбаева - будем рассматривать такой вариант тоже. Если у него интересный титульный бой - он один из кандидатов для нашего файт-карта.

- Кто мог бы стать соперницей Фирузы?

- Мы нацелены на встречу с непобежденной россиянкой Светланой Кулаковой, которая владеет поясом IBО в первом полусреднем весе. Для этого боя Фируза готова подняться на две весовые категории. Также соперницей может стать любая из действующих чемпионок во втором полулегком весе.

- Где Фируза будет проходить подготовку?

- В данный момент у Фирузы небольшой отдых. Дальше мы встретимся в Москве с тренерами и обсудим ход подготовки. Скорее всего, завершающий этап будет проходить в Астане.

- Женский бой - главное событие вечера. Это беспрецедентный эпизод для Казахстана. Насколько это важно для развития женского бокса в целом?

- Это очень важно. К примеру, в эти выходные на ведущем промоушене в мире UFC главный бой именно женский - Аманда Нуньес против Валентины Шевченко. При том что в этот же вечер будут выступать и Алистар Оверим, и Фабрисио Вердум, и Трэвис Браун. То есть вообще тенденция в мировых единоборствах такая, что женщины могут показывать красивые бои. Фируза ранее уже выступала в главном бою на крупном вечере бокса в Испании. Европа в этом плане нас немного опережает, но Россия и Казахстан тоже скоро придут к этому.

Женщины или мужчины - это в первую очередь спортсмены. А Фируза - спортсмен очень высокого класса. Она многого добилась в любителях, а в профессионалах всего лишь за год дошла до боя за звание чемпионки мира. Она на взлете своей карьеры и популярности. Выступления Фирузы имеют очень высокие телевизионные рейтинги, с ней с удовольствием работают телеканалы. К примеру, этот бой 26 августа только по предварительным договоренностям будет транслировать не менее десяти телеканалов во всем мире. А дальше будет больше.

Напомним, Фируза Шарипова провела на профессиональном ринге семь боев, одержала шесть побед, четыре из которых - досрочно. Предполагалось, что вечер бокса в Астане пройдет в рамках 55-й конвенции WBC, но она была перенесена в Баку. 

  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
Куандык Ахметжанов Сегодня 19:15
Статус: Профи
Рейтинг: 450
Молодцы . умеют и организовывают постоянно в различных городах вечера бокса , мма в России ,наши языком тока трепатся могут, обещают но немогут , упустили данный в руки конвенцию WBC
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Timur Sultanov Сегодня 19:34
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 522
А где Софья Очигава, она же сильнее Ферузы. Почему он её не продвигает, она была у него в команде.
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Mansur Nurmukhambetov Сегодня 19:50
Статус: Профи
Рейтинг: 475
Не знают эти куда уже это экспо деть)) выставка и бокс да это есть развития наших технологий.Все приуроченно к экспо.
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Дамир Вахитов Сегодня 20:13
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 270
крупнейшим он вряд ли станет если будет в Амфитеатре, где всего то 6000. Ислам на Алмате Арене собрал 12000. Тем более его команда также планирует бой в Астане на Сарыарке.
Загорский хороший промоутер, но он все же вторая лига на текущий момент. Нельсон и компания - первая лига. Американцы и британцы - суперлига.
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