Фируза Шарипова проведет бой за титул чемпионки мира по боксу в рамках EXPO-2017

Со своей стороны Шарипова пообещала не подвести страну и провести красивый поединок.
Сегодня 14:15
Ссылки по теме:
- Фируза Шарипова одержала первую победу нокаутом на профи-ринге
- Фируза Шарипова проведет в июле в Казахстане бой за титул чемпионки мира WBC
- Фируза Шарипова отказалась от съемок в "Игре престолов" из-за чемпионского боя
Фото с сайта Boxing-mma.com
26 августа в рамках международной выставки EXPO-2017 в Астане состоится вечер профессионального бокса. В главном бою первая девушка в профи-боксе из Казахстана, 22-летняя Фируза Шарипова поборется за титул чемпионки мира, сообщает Vesti.kz со ссылкой на Департамент по связям с общественностью АО "НК "Астана EXPO-2017" .
Организаторами вечера выступят EXPO-2017 и команда Фирузы Шариповой.
Встречаясь с командой Шариповой, глава Национальной компании "Астана ЭКСПО- 2017" Ахметжан Есимов отметил, что и именитые отечественные спортсмены, и выставка EXPO выполняют одну и ту же важную функцию - продвигают Казахстан на международной арене.
"Я очень рада, что у меня появился шанс стать первой чемпионкой мира в профессиональном женском боксе из Казахстана и сделать это у себя на родине. Хочу сказать огромное спасибо организаторам международной выставки EXPO-2017 и лично председателю правления Ахметжану Смагуловичу Есимову за возможность выступить на таком широкомасштабном форуме. Я не подведу свою страну и проведу красивый бой!" - отметила Фируза Шарипова.
Отметим, что вечер профессионального бокса пройдет на площадке EXPO-2017 в Амфитеатре, который вмещает шесть тысяч зрителей.
Отметим, что Фируза Шарипова начала заниматься боксом в десять лет. В любительской карьере дважды становилась чемпионкой Казахстана, призеркой чемпионата Азии, являлась участницей чемпионата мира. В профи-боксе дебютировала 21 мая 2016 года в Москве в андеркарте крупнейшего шоу Денис Лебедев - Виктор Рамирес в бою против серебряной призерки Олимпиады, двукратной чемпионки мира, трехкратной чемпионки Европы Софьи Очигавы из России.
Впоследствии она боксировала в Испании, Казахстане и России. В последнем бою 29 июня в Москве она заставила сдаться россиянку Бианку Пряшку уже после первого раунда. После боя 26 августа она может стать первой обладательницей титула в профессиональном боксе из Казахстана.
Организаторами вечера выступят EXPO-2017 и команда Фирузы Шариповой.
Встречаясь с командой Шариповой, глава Национальной компании "Астана ЭКСПО- 2017" Ахметжан Есимов отметил, что и именитые отечественные спортсмены, и выставка EXPO выполняют одну и ту же важную функцию - продвигают Казахстан на международной арене.
"Я очень рада, что у меня появился шанс стать первой чемпионкой мира в профессиональном женском боксе из Казахстана и сделать это у себя на родине. Хочу сказать огромное спасибо организаторам международной выставки EXPO-2017 и лично председателю правления Ахметжану Смагуловичу Есимову за возможность выступить на таком широкомасштабном форуме. Я не подведу свою страну и проведу красивый бой!" - отметила Фируза Шарипова.
Отметим, что вечер профессионального бокса пройдет на площадке EXPO-2017 в Амфитеатре, который вмещает шесть тысяч зрителей.
Отметим, что Фируза Шарипова начала заниматься боксом в десять лет. В любительской карьере дважды становилась чемпионкой Казахстана, призеркой чемпионата Азии, являлась участницей чемпионата мира. В профи-боксе дебютировала 21 мая 2016 года в Москве в андеркарте крупнейшего шоу Денис Лебедев - Виктор Рамирес в бою против серебряной призерки Олимпиады, двукратной чемпионки мира, трехкратной чемпионки Европы Софьи Очигавы из России.
Впоследствии она боксировала в Испании, Казахстане и России. В последнем бою 29 июня в Москве она заставила сдаться россиянку Бианку Пряшку уже после первого раунда. После боя 26 августа она может стать первой обладательницей титула в профессиональном боксе из Казахстана.