Том Леффлер раскрыл интригующую составляющую в бою между Головкиным и "Канело"

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Результаты
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Скоро
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Окжетпес 3:0
Атырау Тараз 1:3
Акжайык Кайрат 0:1
Ордабасы Шахтер 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 1:4
Каспий Махтаарал 1:1
Жетысу Кызыл-Жар СК 2:1
Кайрат А Байконур 4:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Рузаевка Иртыш (мол) 5:1
Тобол (мол) Актобе (мол) 0:1
Тараз (мол) Кайсар (мол) 7:0
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 1:1
СДЮШОР №7 Астана (мол) 2:0
Алтай УК Ордабасы (мол) 1:2
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 0:1
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Славен Белупо 1:1
Краснодар Славия П 1:1
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Абдуллаев 1:0 ТКО
Жанузак Бобокалонов 3:0
Нуканов Джианг 1:0 ТКО
Залилов Абдинабиев 1:0 ТКО
Кыргызали Белас 1:0 ТКО
Ешенов Долгожиев 1:0 ТКО
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 3:1
Болгария Казахстан 3:0
Германия Казахстан 3:0
Болгария Южная Корея 3:2
Казахстан Южная Корея 0:3
Болгария Германия 2:3
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 2:0
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Тобол 20:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Динамо М Арсенал Тл 20:00
Заря Лг Урал 22:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кербер Мугуруса-Бланко 16:30
Азаренко Халеп 18:00
Маррей Пэр 19:30
Маннарино Джокович 21:30
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Тобол 20:00
Шахтер Окжетпес
Тараз Актобе
Кайсар Атырау
Тобол Акжайык
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Динамо М Арсенал Тл 20:00
Заря Лг Урал 22:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 22:00
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Обод Бухоро 17:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 15:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кербер Мугуруса-Бланко 16:30
Азаренко Халеп 18:00
Маррей Пэр 19:30
Маннарино Джокович 21:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Том Леффлер раскрыл интригующую составляющую в бою между Головкиным и "Канело"

Промоутер GGG также высказался о возможном исходе поединка.

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1 Комментариев
Том Леффлер. Фото с сайта ucnlive.com
Том Леффлер. Фото с сайта ucnlive.com
Промоутер Том Лефффлер, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина, рассказал, в чем интрига сентябрьского боя его подопечного против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.

"Не удивлюсь, если в этом бою будет ранний нокаут, но для меня не станет сюрпризом и то, если он продлится все 12 раундов. Абель Санчес также говорил, что не удивится, если бой пройдет всю дистанцию. "Канело" очень стойкий парень, он быстр. В бою с Чавесом-младшим он показал огромное самообладание. Тогда он боксировал на девять фунтов тяжелее, чем обычно. Это был огромный скачок для него. Конечно, можно сказать, что Чавес был истощен и не смог ничего показать, но он большой парень и обладает талантом. Думаю, что в 160 фунтах вы увидите Альвареса на пике физической формы и очень мотивированного Головкина. Это и делает их поединок таким интригующим", - цитирует Леффлера Boxingnews24.com.

Ранее промоутер высказался по поводу предстоящего аншлага на поединке Головкина и Альвареса, который пройдет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.
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Комментарии

 
 
Ерсин Саулетов Сегодня 10:38
Статус: МСМК
Рейтинг: 898
че там на счет поясов какие будут выставляться?
за ранее надо обговаривать, что бы лишний раз не гонять вес, хоть бы Рыжий отказался от пояса IBF!
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