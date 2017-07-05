"Канело" более "прокачанный" боксер, чем GGG. Он побьет Головкина - Эррол Спенс

Чемпион мира по версии IBF дал свой прогноз относительно долгожданного боя.
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Чемпион мира в полусреднем весе Эррол Спенс сделал свой выбор относительно победителя грядущего поединка казахстанского чемпиона Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.
"Я думаю, что "Канело" побьет Головкина. Альварес - лучший боксер. К тому же его поднятие в весовой категории здорово ему поможет, учитывая его особенности. Полагаю, ему много пришлось "скидывать" для поединков в 154 фунтах. Он более "прокачанный" боксер, чем Головкин. Он его пройдет", - цитирует слова Спенса BoxingScene.com.
Бой Головкин - Альварес пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций. Ранее сообщалось, что билеты на этот поединок уже практически распроданы. Причем до вечера бокса еще более чем два месяца.
Напомним, что не так давно Эррол Спенс отобрал титул чемпиона мира по версии IBF у экс-соперника GGG - Келла Брука. Встреча, состоявшаяся 27 мая, завершилась досрочно в 11 раунде.
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