WBO проведет анализ боя Мэнни Пакьяо с Джеффом Хорном

Он завершился победой австралийца решением судей.
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Фото с сайта skysports.com
Всемирная боксерская организация (WBO) проведет анализ поединка между филиппинцем Мэнни Пакьяо и австралийцем Джеффом Хорном, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на официальный сайт организации.
Бой, который состоялся 2 июля, завершился победой австралийца решением судей. Этот результат многие специалисты и фанаты назвали ограблением Пакьяо, который лишился пояса чемпиона WBO во втором полусреднем весе.
Позже филиппинец обратился к организации с требованием пересмотреть результаты. Также Пакьяо намерен провести бой-реванш.
Напомним, ранее сообщалось, что филиппинский боксер задумался о завершении карьеры после поражения от австралийца.