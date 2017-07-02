Мэнни Пакьяо задумался о завершении карьеры после поражения от Джеффа Хорна

Результат этого боя многие назвали несправедливым.
Сегодня 17:06
Ссылки по теме:
- Тедди Атлас "обвинил" в некомпетентности и коррупции бокового судью боя Пакьяо - Хорн
- Такое чувство, что меня подставили - Пакьяо о своем поражении
- Джефф Хорн после победы над Мэнни Пакьяо бросил вызов Флойду Мейвезеру
Мэнни Пакьяо. Фото с сайта inquirer.net
Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) задумался о завершении карьеры после поражения от австралийца Джеффа Хорна (17-0-1, 11 КО).
Их поединок проходил 2 июля в Брисбене. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Хорну, дравшемуся в родном городе. Этот результат многие специалисты и фанаты назвали ограблением Пакьяо, который лишился пояса чемпиона WBO во втором полусреднем весе.
Сейчас Пакьяо намерен восстановиться, а потом уже примет решение о том, продолжать карьеру или нет.
"Я принимаю во внимание мнение окружающих меня людей, моей семьи, а также прислушиваюсь к своему телу. Я планирую сперва отдохнуть и дать своему телу возможность восстановиться, а затем, после того как отдохну, уже серьезно поразмыслю над этим", - цитирует Пакьяо "Чемпионат" со ссылкой на его интервью ABS-CBN.
38-летний Пакьяо выступает в профессионалах с 1996 года. Филиппинец стал первым и пока единственным в истории боксером, который становился чемпионом мира в восьми весовых категориях - от наилегчайшей до первой средней.
В апреле 2016 года Пакьяо уже объявлял о завершении карьеры, но в ноябре вернулся на ринг. Профессиональный бокс филиппинец совмещает с политической карьерой - он работает сенатором.
Их поединок проходил 2 июля в Брисбене. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Хорну, дравшемуся в родном городе. Этот результат многие специалисты и фанаты назвали ограблением Пакьяо, который лишился пояса чемпиона WBO во втором полусреднем весе.
Сейчас Пакьяо намерен восстановиться, а потом уже примет решение о том, продолжать карьеру или нет.
"Я принимаю во внимание мнение окружающих меня людей, моей семьи, а также прислушиваюсь к своему телу. Я планирую сперва отдохнуть и дать своему телу возможность восстановиться, а затем, после того как отдохну, уже серьезно поразмыслю над этим", - цитирует Пакьяо "Чемпионат" со ссылкой на его интервью ABS-CBN.
38-летний Пакьяо выступает в профессионалах с 1996 года. Филиппинец стал первым и пока единственным в истории боксером, который становился чемпионом мира в восьми весовых категориях - от наилегчайшей до первой средней.
В апреле 2016 года Пакьяо уже объявлял о завершении карьеры, но в ноябре вернулся на ринг. Профессиональный бокс филиппинец совмещает с политической карьерой - он работает сенатором.