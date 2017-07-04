"Канело" нокаутом победит Головкина - Андре Берто

По мнению американца, мексиканец как боксер серьезно вырос за последние годы.
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Андре Берто. Фото с сайта ToFight.Ru
Американский боксер-профессионал Андре Берто, выступающий в полусредней весовой категории, поделился своими ожиданиями по предстоящему бою Головкин - Альварес.
- Возможно, два года назад все было бы иначе, но за это время "Канело" вырос как боец, - ответил Берто на то, что Конор МакГрегор имеет больше шансов побить Мейвезера, чем "Канело" остановить Головкина. Он (Альварес) быстрый и взрывной. Я думаю, у него есть хорошая возможность остановить GGG. Головкин не был так хорош в своем последнем поединке.
Как говорится, стили делают бои. Это определенно будет интересно в поединке Альвареса и Головкина. И я ставлю на победу "Канело" нокаутом.
Я солгу, если скажу, что хочу в будущем драться с победителем этого боя. Я выступаю в своем весе, и это не так уж плохо, - рассказал Берто Boxingnews24.com.
Напомним, что Головкин и Альварес встретятся 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, вмещающей 21 тысячу человек. На кону будут стоять титулы, принадлежащие GGG. Телеканал HBO будет транслировать поединок в США через систему платных трансляций (PPV). Билеты на этот поединок практически распроданы.
- Возможно, два года назад все было бы иначе, но за это время "Канело" вырос как боец, - ответил Берто на то, что Конор МакГрегор имеет больше шансов побить Мейвезера, чем "Канело" остановить Головкина. Он (Альварес) быстрый и взрывной. Я думаю, у него есть хорошая возможность остановить GGG. Головкин не был так хорош в своем последнем поединке.
Как говорится, стили делают бои. Это определенно будет интересно в поединке Альвареса и Головкина. И я ставлю на победу "Канело" нокаутом.
Я солгу, если скажу, что хочу в будущем драться с победителем этого боя. Я выступаю в своем весе, и это не так уж плохо, - рассказал Берто Boxingnews24.com.
Напомним, что Головкин и Альварес встретятся 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, вмещающей 21 тысячу человек. На кону будут стоять титулы, принадлежащие GGG. Телеканал HBO будет транслировать поединок в США через систему платных трансляций (PPV). Билеты на этот поединок практически распроданы.