Forbes подсказал Головкину способ увеличения прибыли в противостоянии с "Канело"

GGG сохранил второе место в рейтинге главных "манимейкеров" среди P4P-боксеров.
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Фото: twitter.com
Авторитетный журнал Forbes опубликовал обновленный рейтинг самых прибыльных боксеров в Pound-For-Pound (вне зависимости от весовой категории), в котором проанализировал финансовый потенциал противостояния между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Канело" и Головкин, поединок которых состоится 16 сентября в Лас-Вегасе, занимают в этом списке первое и второе места соответственно. Телеканал HBO будет транслировать их бой в США через систему платных трансляций (PPV).
"Мы просто ждем боя "Канело" - Головкин и ответа на вопрос, сколько PPV они смогут продать. Владелец Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя считает, что продажи составят свыше трех миллионов PPV, но это было заявлено до анонса боя Мейвезер - МакГрегор, который состоится тремя неделями ранее. Их поединок определенно не поможет цифрам GGG и "Канело".
Бой с Альваресом почти наверняка станет самым высокооплачиваемым в карьере Головкина. Если GGG сможет выиграть и заполучить реванш, то станет "стороной А" и, вероятно, заработает еще больше", - пишет издание.
Отметим, что если прогноз Де Ла Хойи сбудется, то бой Головкин - "Канело" станет самым кассовым в истории бокса после поединка Флойд Мейвезер - Мэнни Пакьяо.
Однако некоторые СМИ усомнились в цифрах владельца Golden Boy и озвучили "более реалистичный" прогноз PPV-продаж.
"Канело" и Головкин, поединок которых состоится 16 сентября в Лас-Вегасе, занимают в этом списке первое и второе места соответственно. Телеканал HBO будет транслировать их бой в США через систему платных трансляций (PPV).
"Мы просто ждем боя "Канело" - Головкин и ответа на вопрос, сколько PPV они смогут продать. Владелец Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя считает, что продажи составят свыше трех миллионов PPV, но это было заявлено до анонса боя Мейвезер - МакГрегор, который состоится тремя неделями ранее. Их поединок определенно не поможет цифрам GGG и "Канело".
Бой с Альваресом почти наверняка станет самым высокооплачиваемым в карьере Головкина. Если GGG сможет выиграть и заполучить реванш, то станет "стороной А" и, вероятно, заработает еще больше", - пишет издание.
Отметим, что если прогноз Де Ла Хойи сбудется, то бой Головкин - "Канело" станет самым кассовым в истории бокса после поединка Флойд Мейвезер - Мэнни Пакьяо.
Однако некоторые СМИ усомнились в цифрах владельца Golden Boy и озвучили "более реалистичный" прогноз PPV-продаж.