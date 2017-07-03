Крис Юбенк-младший сделал прогноз на исход боя между "Канело" и Головкиным

Ранее британец заявил о желании встретиться в ринге с ними обоими.
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Крис Юбенк-младший. Фото с сайта rwdmag.com
Обладатель титула IBO во втором среднем весе британец Крис Юбенк-младший (24-1, 19 КО) сделал прогноз на исход боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" АЛьваресом (49-1-1, 34 КО).
"Если "Канело" выйдет на ринг с уверенностью в себе и в своей победе, то тогда он выиграет поединок. Думаю, тогда он отдал свой титул, чтобы ему не пришлось драться с Головкиным, потому что опасался его. Это единственная причина, почему он это сделал. Если же "Канело" выйдет с таким настроем, беспокоясь о силе GGG или о чем-либо еще, то проиграет", - цитирует Юбенка-младшего boxingnewstoday.net.
Ранее британец заявил, что хочет встретиться и с Головкиным, и с "Канело", несмотря на то, что перешел во второй средний вес. На 15 июля в Лондоне у Юбенка-младшего намечен поединок с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях немцем Артуром Абрахамом.
Напомним, бой Альвареса и Головкина пройдет в Лас-Вегасе 16 сентября на арене T-Mobile. В их контракте предусмотрен пункт о реванше, которым в случае поражения может воспользоваться только мексиканец.
"Если "Канело" выйдет на ринг с уверенностью в себе и в своей победе, то тогда он выиграет поединок. Думаю, тогда он отдал свой титул, чтобы ему не пришлось драться с Головкиным, потому что опасался его. Это единственная причина, почему он это сделал. Если же "Канело" выйдет с таким настроем, беспокоясь о силе GGG или о чем-либо еще, то проиграет", - цитирует Юбенка-младшего boxingnewstoday.net.
Ранее британец заявил, что хочет встретиться и с Головкиным, и с "Канело", несмотря на то, что перешел во второй средний вес. На 15 июля в Лондоне у Юбенка-младшего намечен поединок с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях немцем Артуром Абрахамом.
Напомним, бой Альвареса и Головкина пройдет в Лас-Вегасе 16 сентября на арене T-Mobile. В их контракте предусмотрен пункт о реванше, которым в случае поражения может воспользоваться только мексиканец.