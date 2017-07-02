Юбенк-младший хочет провести бой и с Головкиным, и с "Канело"

Боксер считает, что средний вес ему подходит больше суперсреднего.
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Британский боксер Крис Юбенк-младший ( 24-1, 19 КО) заявил, что хочет встретиться в ринге и с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).
"Я бы хотел сразиться с ними обоими. Они выступают в среднем весе, а я в суперсреднем, но скорее я тоже средневес. Бой с кем-либо из них - это определенно то, в чем я бы хотел принять участие", - цитирует Юбенка-младшего Boxingnewstoday.net.
Напомним, ранее Юбенк заявил, что готов заменить Альвареса в бою с Головкиным, если он получит травму.
Напомним, бой Альвареса и Головкина пройдет в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. В их контракте предусмотрен пункт о реванше, которым в случае поражения может воспользоваться только мексиканец.