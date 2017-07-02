Юбенк-младший хочет провести бой и с Головкиным, и с "Канело"

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 1:0
Тараз Астана 0:1
Кайсар Акжайык 0:0
Шахтер Актобе 0:2
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 0:5
Кызыл-Жар СК Каспий 2:0
Кайрат А Кыран 2:1
Байконур Экибастуз 2:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 2:0
СДЮШОР №7 Алтай УК 0:3
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Сент-Джонстон Абердин 0:3
Шахтер Д Бохум 2:0
Вождовац Спартак М 2:3
Академия Найк (U-17) Казахстан (U-17) 0:7
Футбол. Товарищеские матчи 2017
Андорра (U-17) Казахстан (U-17) 2:1
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 2:1 ДВ
Чили Германия 0:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Бахри 3:1
Спорт Вьетнам Аль Араби 0:3
Аль Бахри Аль Араби 0:3
Спорт Вьетнам Алтай 1:3
Банк Сармайех Аль Бахри 3:1
Алтай БАИК Моторс 3:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Турксюнжан 1:0 КО
Шарипова Куценко
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Бублик 3:0
Путинцева Севастова 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Крстин, Лоусон Янкович, Попко 0:2
Мертенс Попко 2:1
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Зенит Аустрия В 22:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Банк Сармайех Аль Бахри 3:1
Алтай БАИК Моторс 3:0
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 3:0
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кукушкин Даниэль 0:1
Хань Дияс 18:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Мертенс Попко 2:1
>>>
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 18:30
Атырау Тараз
Актобе Окжетпес
Акжайык Кайрат
Ордабасы Шахтер
Иртыш Тобол
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кызыл-Жар СК
Каспий Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Зенит Аустрия В 22:00
Краснодар Копенгаген 22:00
Спартак М Целе 21:30
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кукушкин Даниэль 0:1
Хань Дияс 18:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 2:0
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 19:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Юбенк-младший хочет провести бой и с Головкиным, и с "Канело"

Боксер считает, что средний вес ему подходит больше суперсреднего.

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9 Комментариев
Крис Юбенк-младший. Фото с сайта boxingnewstoday.net
Крис Юбенк-младший. Фото с сайта boxingnewstoday.net

Британский боксер Крис Юбенк-младший ( 24-1, 19 КО) заявил, что хочет встретиться в ринге и с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).

"Я бы хотел сразиться с ними обоими. Они выступают в среднем весе, а я в суперсреднем, но скорее я тоже средневес. Бой с кем-либо из них - это определенно то, в чем я бы хотел принять участие", - цитирует Юбенка-младшего Boxingnewstoday.net.

Напомним, ранее Юбенк заявил, что готов заменить Альвареса в бою с Головкиным, если он получит травму. 

Напомним, бой Альвареса и Головкина пройдет в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. В их контракте предусмотрен пункт о реванше, которым в случае поражения может воспользоваться только мексиканец.

Все новости о бое Головкин - Альварес

  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
Шах Ермекулы Сегодня 16:10
Статус: Дублёр
Рейтинг: 169
Они оба, тебя ушатают Юбэ.
Ответить 0
 
Баке Сегодня 16:14
Статус: Юниор
Рейтинг: 74
у Папы спросил?))
Ответить 1
 
M585 Сегодня 16:30
Статус: МСМК
Рейтинг: 971
Хотеть не вредно...можешь с папкой со свыоим сесть вместе и хотеть этот бой, сколько ваам будет угодно! Клоуны!
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Шах Ермекулы Сегодня 16:31
Статус: Дублёр
Рейтинг: 169
Явно, после боя с 3G будешь сидеть как на фотографии, придерживая рукой челюсть.
Ответить 1
 
Mr Сегодня 16:35
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 541
Юбанк младший много чего хочет, как и Юбанк старший..
Ответить 0
 
Darhan A. Сегодня 16:46
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 644
С Дэниелеом выйди, как раз он не может себе оппонента найти.
Ответить 1
 
ARYSTAN Сегодня 16:57
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2374
иди отдыхай дальше, не мешай, щенок
Ответить 0
 
Бахтияр Шумаев Сегодня 17:05
Статус: Юниор
Рейтинг: 72
Все почему-то хотят боксировать с Альваресом и Головкиным. Но никто не хочет сперва подраться с Джейкобсом или Лемье...
Ответить 2
 
Алишер Абилбек Сегодня 17:35
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1134
Бахтияр Шумаев,например ты боксер. И с Геной, и с Джейкобсом ты проиграешь. Но за бой с Геной ты получишь 2 млн евро, за бой с Джейкобсом 200 тысяч евро.
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