Андре Уорда уличили в симпатии к Головкину перед его боем с "Канело"

Ранее американец высказал свое мнение об этом поединке.
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Андре Уорд и Геннадий Головкин. Фото с сайта izquierdazo.com
Журналист Дэн Эмброуз в своей статье на сайте Boxingnews24.com прокомментировал недавнее заявление чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американца Андре Уорда (32-0, 15 КО) относительно победителя боя между чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).
В частности, Уорд заявил, что решающую роль в этом поединке сыграет разница в габаритах, где преимущество на стороне Головкина. При этом американец не стал называть имя конкретного победителя, отметив лишь, что исход боя может определить всего один удар.
Однако Эмброуз считает, что этими словами Уорд сам себя разоблачил, тем самым склоняясь к победе Головкина.
"Уорд практически выдал себя, когда сказал, что разница в габаритах станет ключевым фактором в поединке Головкина и "Канело". Лично для меня это говорит о том, что Уорд склоняется к победе Головкина. Если вы говорите, что размер - это тот фактор, который предрешит победителя боя "Канело" - Головкин, то ничего не остается, кроме как сказать, что Головкин будет тем, кто победит 16 сентября", - написал автор.
Поединок Головкина и "Канело" пройдет в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы, принадлежащие GGG. Телеканал HBO будет транслировать его в США по системе платных трансляций.
В частности, Уорд заявил, что решающую роль в этом поединке сыграет разница в габаритах, где преимущество на стороне Головкина. При этом американец не стал называть имя конкретного победителя, отметив лишь, что исход боя может определить всего один удар.
Однако Эмброуз считает, что этими словами Уорд сам себя разоблачил, тем самым склоняясь к победе Головкина.
"Уорд практически выдал себя, когда сказал, что разница в габаритах станет ключевым фактором в поединке Головкина и "Канело". Лично для меня это говорит о том, что Уорд склоняется к победе Головкина. Если вы говорите, что размер - это тот фактор, который предрешит победителя боя "Канело" - Головкин, то ничего не остается, кроме как сказать, что Головкин будет тем, кто победит 16 сентября", - написал автор.
Поединок Головкина и "Канело" пройдет в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы, принадлежащие GGG. Телеканал HBO будет транслировать его в США по системе платных трансляций.