Андре Уорда уличили в симпатии к Головкину перед его боем с "Канело"

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 1:0
Тараз Астана 0:1
Кайсар Акжайык 0:0
Шахтер Актобе 0:2
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 0:5
Кызыл-Жар СК Каспий 2:0
Кайрат А Кыран 2:1
Байконур Экибастуз 2:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 2:8
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 3:1
Кайсар (мол) Рузаевка 0:5
Актобе (мол) Тараз (мол) 1:1
Атырау (мол) Шахтер (мол) 4:0
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 2:3
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 2:0
СДЮШОР №7 Алтай УК 0:3
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
БИИК-Казыгурт ОДЮСШ № 2 3:0 ТП
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия (U-16) Казахстан (U-17) 0:6
Сент-Джонстон Абердин 0:3
Шахтер Д Бохум 2:0
Вождовац Спартак М 2:3
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 2:1 ДВ
Чили Германия 0:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 3:0
Жакупов Турксюнжан 1:0 КО
Шарипова Куценко
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 0:3
Россия Сербия 2:3
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 0:3
Янь Чай Канберра Хит 3:2
Алтай Аль Бахри 3:1
Спорт Вьетнам Аль Араби 0:3
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Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Аль Араби 16:30
Спорт Вьетнам Алтай 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Бублик 18:00
Путинцева Севастова 22:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Крстин, Лоусон Янкович, Попко 21:00
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Аль Араби 16:30
Спорт Вьетнам Алтай 19:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Бублик 18:00
Путинцева Севастова 22:00
Кукушкин Даниэль 16:00
Хань Дияс 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Крстин, Лоусон Янкович, Попко 21:00
Мертенс Попко 15:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 18:30
Атырау Тараз
Актобе Окжетпес
Акжайык Кайрат
Ордабасы Шахтер
Иртыш Тобол
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кызыл-Жар СК
Каспий Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Зенит Аустрия В 22:00
Краснодар Копенгаген 22:00
Спартак М Целе 21:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Андре Уорда уличили в симпатии к Головкину перед его боем с "Канело"

Ранее американец высказал свое мнение об этом поединке.

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2 Комментария
Андре Уорд и Геннадий Головкин. Фото с сайта izquierdazo.com
Андре Уорд и Геннадий Головкин. Фото с сайта izquierdazo.com
Журналист Дэн Эмброуз в своей статье на сайте Boxingnews24.com прокомментировал недавнее заявление чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американца Андре Уорда (32-0, 15 КО) относительно победителя боя между чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).

В частности, Уорд заявил, что решающую роль в этом поединке сыграет разница в габаритах, где преимущество на стороне Головкина. При этом американец не стал называть имя конкретного победителя, отметив лишь, что исход боя может определить всего один удар.

Однако Эмброуз считает, что этими словами Уорд сам себя разоблачил, тем самым склоняясь к победе Головкина.

"Уорд практически выдал себя, когда сказал, что разница в габаритах станет ключевым фактором в поединке Головкина и "Канело". Лично для меня это говорит о том, что Уорд склоняется к победе Головкина. Если вы говорите, что размер - это тот фактор, который предрешит победителя боя "Канело" - Головкин, то ничего не остается, кроме как сказать, что Головкин будет тем, кто победит 16 сентября", - написал автор.

Поединок Головкина и "Канело" пройдет в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы, принадлежащие GGG. Телеканал HBO будет транслировать его в США по системе платных трансляций.
  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
Занга Semey Сегодня 08:50
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2016
Дэн Эмброуз жжет! ))) Скоро журналиста Дэн Эмброуза как ярого фаната GGG будет знать весь Казахстан.)))
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Булат Балагур Сегодня 09:16
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1646
делая акцент на габаритах , Уорд пытается принизить Головкина * типа если Гена победит , то только благодаря превосходству в габаритах ) Головкин победит за счет своего великолепного мастерства ( техника , тайминг и жесткие удары с обеих рук ) ! а Уорд не так мастеровит , вот и компенсирует грязным боксом в постоянных клинчах . Одним словом - Зависть )))
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