Без шансов для Конора? Сравнение видео боксерских тренировок Мейвезера и МакГрегора

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Казахстан Турция 0:3
Россия Сербия 2:3
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Аль Араби Алтай 0:3
Янь Чай Канберра Хит 3:2
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 2:8
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 3:1
Кайсар (мол) Рузаевка 0:5
Актобе (мол) Тараз (мол) 1:1
Атырау (мол) Шахтер (мол) 4:0
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 1:2
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:4
Динамо Мн Рунавик НСИ 2:1
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 2:0
Фола Милсами 2:1
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Каталония (U-17) Казахстан (U-17) 1:2
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Германия Мексика 4:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Брандс Бублик 3:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Коточигов Янянин 3:0
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 18:00
Кызыл-Жар СК Каспий 18:00
Кайрат А Кыран 19:30
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Сент-Джонстон Абердин 20:00
Шахтер Д Бохум 20:30
Вождовац Спартак М 21:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 3:0
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Атырау Тараз
Актобе Окжетпес
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 18:00
Кызыл-Жар СК Каспий 18:00
Кайрат А Кыран 19:30
Байконур Экибастуз 19:00
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кызыл-Жар СК
Каспий Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Сент-Джонстон Абердин 20:00
Шахтер Д Бохум 20:30
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 18:00
Чили Германия 23:55
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Бахри 19:00
Спорт Вьетнам Аль Араби 19:00
Спорт Вьетнам Алтай 16:30
Аль Бахри Аль Араби 19:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кукушкин Даниэль 16:00
Маррей Бублик 16:30
Путинцева Севастова 16:30
Хань Дияс 16:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Без шансов для Конора? Сравнение видео боксерских тренировок Мейвезера и МакГрегора

Разница подготовки бойцов вызывает тревогу.

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8 Комментариев
Коллаж с сайта mmajunkie.com
Коллаж с сайта mmajunkie.com

До боя между ирландской звездой UFC Конором МакГрегором и экс первым номером рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от веса американцем Флойдом Мейвезером-младшим остается меньше двух месяцев, передают Vesti.kz.

Спортсмены проводят активные тренировки, а болельщики с любопытством следят за ними на видео, которые периодически появляются в социальных сетях.

Так, МакГрегор опубликовал видео из своего спортзала в Дублине, написав "вы никогда не видели таких движений". 

"На самом деле, я уже не тот боец, который был пять лет назад", - написал Мейвезер.

А известный спортивный аккаунт в "Твиттере" BlackSportsOnline смонтировал тренировки бойцов так, чтобы можно было их сравнить. Разница между уровнем Мейвезера и МакГрегора вызывает тревогу. 

 
Напомним, бой Мейвезер - МакГрегор пройдет в Лас-Вегасе 26 августа по правилам бокса и в лимите первого среднего веса на арене T-Mobile, где еще через 20 дней состоится один из самых ожидаемых боев в боксе между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.

Минимальная цена одного билета на бой Мейвезер - МакГрегор составляет 2 200 долларов, а максимальная - 70 879 долларов. Самые дорогие места - в рингсайде.

Все новости о бое Мейвезер - МакГрегор

 

  Комментариев: 8
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Комментарии

 
 
Талгат Кашар Сегодня 12:44
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
Без шансов для Конора! Смешно даже сравнивать
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Олжас Калтаев Сегодня 12:45
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
2 ай уахыт бар али. дайындалуга уахыт бар Конорда!
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Шах Ермекулы Сегодня 12:59
Статус: Дублёр
Рейтинг: 147
Олжас Калтаев , 2 айда ештене шыкпайды)
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kairat k Сегодня 12:47
Статус: Любитель
Рейтинг: 10
вот будет умора если в рингсайде будет пусто или только родственники будут сидеть с подаренными билетами
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НуриК ИсаеВ Сегодня 12:48
Статус: Профи
Рейтинг: 423
Че видео не открывается..
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Pake Сегодня 13:28
Статус: Профи
Рейтинг: 335
Капец смехота, реально тупо шоу. Конор неуклюже бьет, как новичок. Куда ему там с Меем тягаться. Буду очень надеятся что у него рефлекс сработает и он влепит ему с колена в прыжке)
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Lobo Bobo Сегодня 13:37
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1472
2 клоуна
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Мистер Бокс Сегодня 14:25
Статус: Профи
Рейтинг: 337
после такой антирекламы навряд ли стоит ожидать больших продаж, так что ГГГ-Альварес вне опасности
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