Без шансов для Конора? Сравнение видео боксерских тренировок Мейвезера и МакГрегора

Разница подготовки бойцов вызывает тревогу.
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До боя между ирландской звездой UFC Конором МакГрегором и экс первым номером рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от веса американцем Флойдом Мейвезером-младшим остается меньше двух месяцев, передают Vesti.kz.
Спортсмены проводят активные тренировки, а болельщики с любопытством следят за ними на видео, которые периодически появляются в социальных сетях.
Так, МакГрегор опубликовал видео из своего спортзала в Дублине, написав "вы никогда не видели таких движений".
"На самом деле, я уже не тот боец, который был пять лет назад", - написал Мейвезер.
А известный спортивный аккаунт в "Твиттере" BlackSportsOnline смонтировал тренировки бойцов так, чтобы можно было их сравнить. Разница между уровнем Мейвезера и МакГрегора вызывает тревогу.
Mayweather and McGregor training videos from today side by side. pic.twitter.com/cAJDPy9Dwn— BlackSportsOnline (@BSO) 29 июня 2017 г.
Минимальная цена одного билета на бой Мейвезер - МакГрегор составляет 2 200 долларов, а максимальная - 70 879 долларов. Самые дорогие места - в рингсайде.